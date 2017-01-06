Рыбалка и его команда. Часть 3

КИЕВ. 6 января. УНН. В первых двух частях мы познакомились с “семейной” и бизнес-группами помощников народного депутата. Сегодня пришла очередь политики. Хотя, как оказалось, политики в деятельности помощников-консультантов народного депутата С.Рыбалка практически нет. Как оказалось, они выполняют роль связных или коммуникаторов с различными группами влияния. А находятся эти группы, похоже, преимущественно в Москве. Именно той Москве, которую лидер Радикальной партии Олег Ляшко настойчиво предлагал вернуть в состав Черниговского княжества. Судя по всему, у “серого кардинала” фракции Сергея Рыбалка иной взгляд на перспективы межгосударственных отношений.

Начнем с достаточно любопытного помощника-консультанта народного депутата ВОЛОКИТИНОЙ Наталии Юрьевны.

Наталия Юрьевна сотрудничает с Радикальной партией достаточно давно. Еще в 2014 году она баллотировалась от “радикалов” по 25 одномандатному округу (центр: город Днепропетровск, Красногвардейский район, часть Амур-Нижнеднепровского района) на внеочередных выборах в Верховную Раду Украины.

Полученный результат, мягко скажем, не впечатлил. Г-жа Волокитина Н.Ю. набрала 3,04% голосов, убедив проголосовать за себя 1955 избирателей. Не впечатлил он и ее саму, причем настолько, что г-жа Волокитина Н.Ю. решила покончить с политикой и спустя 10 дней после выборов разместила на сайте Work.ua свое резюме с целью найти работу офис-менеджера.

Однако политика так просто не отпускает и спустя некоторое время г-жа Волокитина Н.Ю. уже числится в реестрах руководителем Днепропетровской областной партийной организации политической партии “Социал-демократическая партия”. Напомним, что эта, уже третья в Украине, Социал-демократическая партия появилась вследствие переименования Партии простых людей Сергея Каплина.

Таким образом, помощник-консультант народного депутата Украины от “Радикальной партии Олега Ляшко” возглавляет областную организацию другой партии и активно продвигает своего лидера Сергея Каплина. Не равнодушна Наталья Юрьевна и к “Оппозиционному блоку” и лично Александру Вилкулу.

Но особенно интересно было читать, как помощник-консультант народного депутата от “Радикальной партии Ляшко” “мочит” этого самого О.Ляшко.

С трудом вериться, что разнообразность политических интересов ближайшего помощника осталась без внимания Сергея Рыбалка. Что за этим стоит — плюрализм мнений, царящий в Радикальной партии или прагматичный расчет, известно лишь самому народному депутату С.Рыбалка, который, что не исключено, решил диверсифицировать политические риски или, проще говоря, разложить яйца в разные корзины.

В своем профиле в сети Facebook г-жа Волокитина Н.Ю. не упомянула о своей работе помощником-консультантом, но указала, что работает в Днепропетровской областной государственной администрации.

Мы решили поинтересоваться, кем именно, но в Днепропетровской ОДА нам сообщили, что такого сотрудника у них в штате не числится. Что подвигло Наталью Юрьевну причислить себя к “команде Валентина Резниченко” и было ли это согласовано с ее шефом Сергеем Рыбалка — неизвестно.

Сама г-жа Волокитина Н.Ю. в разговоре с нашим журналистом подтвердила, что является помощником-консультантом народного депутата Украины С.Рыбалка и в ее обязанности входит общение с избирателями города Днепр, подготовка депутатских запросов для решения их проблем. Когда она успевает этим заниматься — неизвестно, так как основное время, похоже, предпочитает проводить в Российской Федерации, о чем не забывает сообщать на своей страничке в Facebook.

Вот лишь небольшой путеводитель по РФ от помощника-консультанта народного депутата Украины Волокитиной Н.Ю.

— 9 апреля 2015 г. — Московский Кремль, Большой театр;

— 12 апреля 2015 г. — ЦУМ, сеть кинотеатров “КАРО”, ТЦ “Метрополис”;

— 2 июля 2015 г. — Москва Сити, Театр Сатиры;

— 5 декабря 2015 г. — Москва Сити;

— 8 декабря 2015 г. — Большой Театр;

— 10 декабря 2015 г. — г. Тверь, озеро Селигер;

— 20 декабря 2015 г. — Храм Христа Спасителя;

— 5 апреля 2016 г. — Театр Современник;

— 8 апреля 2016 г. — Центральный парк культуры и отдыха им. Горького, смотровая площадка на Воробьевых горах, Красная площадь;

— 11 апреля 2016 г. — Храм Христа Спасителя;

— 13 апреля 2016 г. — озеро Селигер;

— 21 июня 2016 г. — парк Красная Пресня;

— 26 июня 2016 г. — Музеон Парк Искусств;

— 15 июля 2016 г. — Волоколамский Кремль;

— 11 сентября 2016 г. — Москва Сити, ВДНХ;

— 13 сентября 2016 г. — ресторан “Балкон”, ТРЦ “Европейский”, Красная площадь;

— 15 сентября 2016 г. — Театр Сатиры;

— 27 ноября 2016 г. — Красногвардейские пруды;

— 30 ноября 2016 г. — Москва Сити.

После изучения географии поездок г-жи Волокитиной Н.Ю. остается предположить, что депутатская приемная народного депутата С.Рыбалка находится не на ул. Кирова в Днепре, а в “Москва Сити” или на Красной площади в Москве.

Теперь становится понятным, почему в сентябре 2016 года Олег Ляшко, поздравляя жителей Днепра с днем города, проиллюстрировал свой пост фотографией “Москва Сити”.

Другой помощник-консультант С.Рыбалка — ЛУПАНДИН Александр Александрович — личность в Днепре легендарная.

Наши источники рассказывают, что выходец из города Ровеньки Луганской области неоднократно обвинялся в махинациях с землей в период пребывания на должности главы Царичанской районной государственной администрации в 2005 году. Но известность Александр Александрович приобрел в период с 2006 по 2010 год, когда стал депутатом Днепропетровского городского совета.

По мнению экспертов, возглавляя комиссию по земельным вопросам г-н Лупандин А.А. продолжил практику выделения земельных участков дружественным коммерческим структурам, не забывая и свои интересы. А помогал ему в этом родной брат “идеолога” и вдохновителя создания “Новороссии” Олега Царева — Михаил. В связи с чем сам в СМИ в адрес Лупандина неоднократно звучали обвинения в причастности к различным сепаратистским группам в Днепре, что не помешало ему стать помощником-консультантом народного депутата С.Рыбалка.

В различных материалах упоминается также близость г-на Лупандина к одиозному персонажу, широко известному в Днепре и за его пределами — Загиддину Габибулай оглы Габибулаеву, он же — Загид Геннадиевич Краснов.

С учетом этой информации уже иначе воспринимаются обвинения 2014 года, в которых Сергей Рыбалка обвинялся в финансировании деятельности российской диверсионно-разведывательной группы, действующей на территории Днепропетровска.

Последним в нашем списке, но далеко не последним по влиянию на принимаемые С.Рыбалка решениям, мы рассмотрим помощника-консультанта ПЕТРЕНКО Артема Михайловича.

Согласно информации из ближайшего окружения С.Рыбалка, Артем Михайлович отвечает за политическое и информационное консультирование народного депутата. Изучение его связей и истории профессиональной деятельности позволяет предположить, что его советы для С.Рыбалка сейчас на вес золота.

Дело в том, что продвижение Артема Петренко в карьере связывают с одним человеком — СИВКОВИЧЕМ Владимиром Леонидовичем — бывшим заместителем секретаря СНБО, которого обвиняли в организации разгона Евромайдана в ноябре 2013 года.

Артем Петренко работает в украинских медиа или близким к ним структурам с 1995 года. Затем была программа “ВІКНА” ММЦ Інтерньюз. В июне 1997 года становится вице-президентом Центра журналистских расследований, а в октябре 1998 года — руководителем информационно-аналитического отдела, автором и ведущим программы “Сектор тени” телеканала СТБ. Тогда собственником телеканала СТБ был Сивкович В.Л., а руководителем — Николай Княжицкий. С тех пор эта “троица” шла по жизни вместе, даже находясь в разных политических лагерях.

Когда Сивкович В.Л. начал терять контроль на телеканалом СТБ, А.Петренко был переведен на работу аналитиком в Фонде Центр Суспильство, также контролируемым Сивковичем. Позже, работал редактором программ на телеканале ICTV, в 2005 — 2006 — исполнительный продюсер программы “Свобода Слова” на ICTV. С 2007 года работал заместителем генерального директора медиа-холдинга “Медиадом”, совладельцами которого выступили Сивкович В.Л. и Княжицкий Н.Л. “Медиадому” на тот момент принадлежали акции телеканала “ТОНИС” и “Газета24”.

Однако наиболее значимым для г-на Петренко А.М. периодом его трудовой деятельности стала должность пресс-секретаря Андрея Клюева — сначала как секретаря РНБО, а затем — главы Администрации Президента Украины Януковича В.Ф. времен Евромайдана. Учитывая прошлые связи не трудно предположить, что рекомендовал его на должность все тот же Владимир Сивкович, работающий на тот момент заместителем секретаря РНБО.

Артем Михайлович до последнего сохранил верность своему патрону. Даже после самых трагических событий 18-21 февраля 2014 года он продолжал комментировать СМИ позицию Андрея Клюева. Так, например, 24 февраля 2014 года в интервью телеканалу “112” он подтвердил информацию о якобы огнестрельном ранении сбежавшего главы Администрации, что может свидетельствовать о продолжающихся контактах между ними.

Что поменялось в мировоззрении г-на Петренко А.М., раз он начал работать на одного из главных “радикалов” страны? Сохранил ли он свои контакты с Сивковичем и Клюевым? Является ли он связующим звеном между ними и фракцией Ляшко? Тема настолько обширна, что провести расследование без участия правоохранительных органов будет не просто.

Послесловие

Целью представленных вашему вниманию материалов было установление критериев, которыми руководствуются народные депутаты Украины при выборе своих помощников-консультантов. Так получилось, что эту тему мы рассмотрели на примере лишь одного из народных депутатов — члена фракции “Радикальной партии О.Ляшко Сергея Рыбалка.

Учитывая ту роль, которую он отводит себе в работе фракции, остается только догадываться, осведомлен ли лидер Радикальной партии своего же имени об этих критериях? Самостоятелен ли “серый кардинал” в своих решениях, которые могут дискредитировать партию и ее лидера? И могут ли спонсоры партии, к которым относится и Сергей рыбалка, нести ответственность за свои шаги?

Хочется надеяться, что узнаем мы об этом уже в ближайшее время.