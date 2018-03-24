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США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
17:10 • 12157 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
16:40 • 16881 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
15:15 • 63096 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
11:47 • 73950 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 101858 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

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10 марта, 06:48 • 109101 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 116512 просмотра

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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
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РФ обвинила Латвию в дискриминации русскоязычного населения

РФ обвинила Латвию в дискриминации русскоязычного населения

Киев  •  УНН

 • 11824 просмотра

КИЕВ. 24 марта. УНН. В России назвали решение Латвии перевести школы нацменшин на государственный язык "продолжением дискриминационной политики" русскоязычного населении. Об этом говорится в заявлении МИД РФ, передает УНН.

“Такие одиозные шаги, совершаемые под лицемерными лозунгами, якобы делается это чуть ли не „во благо“, и даже более того, „по просьбе самих учеников и их родителей“, на деле не имеют ничего общего с учетом интересов проживающих в стране нацменьшинств, а напротив — являются продолжением проводимой в течение последних 25 лет в Латвии дискриминационной политики, направленной на принудительную ассимиляцию русскоязычного населения”, — заявили в МИД РФ.

Отмечается, что таким образом попраны интересы более чем трети населения Латвии.

“Официальная Рига должна осознавать, что своими недружественными шагами продолжает осложнять двусторонние отношения, и вся ответственность за это полностью ложится на латвийскую сторону”, — заявили в российском ведомстве.

Напомним, 22 марта сейм Латвии утвердил постепенный переход российских школ на государственный язык.

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