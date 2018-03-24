РФ звинуватила Латвію в дискримінації російськомовного населення
Київ • УНН
КИЇВ. 24 березня. УНН. У Росії назвали рішення Латвії перевести школи нацменшин на державну мову "продовженням дискримінаційної політики" російськомовного населення. Про це йдеться в заяві МЗС РФ, передає УНН.
"Такі одіозні кроки, що здійснюються під лицемірними гаслами, нібито робиться це ледве не "на благо", і навіть більше того, "на прохання самих учнів та їх батьків", на ділі не мають нічого спільного з інтересами нацменшин, що проживають в країні, а навпаки - є продовженням тривалої протягом останніх 25 років в Латвії дискримінаційної політики, спрямованої на примусову асиміляцію російськомовного населення", - заявили в МЗС РФ.
Відзначається, що таким чином порушені інтереси більш ніж третини населення Латвії.
"Офіційна Рига повинна усвідомлювати, що своїми недружніми кроками продовжує ускладнювати двосторонні відносини, і вся відповідальність за це повністю лягає на латвійськую сторону", - заявили в російському відомстві.
Нагадаємо, 22 березня сейм Латвії затвердив поступовий перехід російських шкіл на державну мову.