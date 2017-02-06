РФ вновь отказалась выдать О.Сенцова и А.Кольченко - Минюст

"Россия безосновательно отказалась выдать Сенцова и Кольченко. Считает их своими гражданами. Это" гражданство "было принудительно навязанное всем крымчанам одновременно с аннексией Крыма. Оба эти действия России являются ничтожными по международному праву", - сказал он.

По его словам, Украина будет добиваться возвращения политзаключенных "через международные организации, имеющие влияние на Россию, а также в рамках исков, поданных в Европейский суд по правам человека".