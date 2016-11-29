РФ взаимно отреагирует на расширение санкций Канадой

"Выражаем крайнее разочарование решением канадских властей в очередной раз расширить санкционный список российских официальных лиц и парламентариев. Это, безусловно, негативно повлияет на весь комплекс российско-канадских отношений, которые в последнее время только начали налаживаться ", - заявил пресс-секретарь российской дипломатической миссии в Оттаве Кирилл Калинин.

Также К.Калинин подчеркнул, что "российская сторона примет во внимание этот недружественный шаг, и будет реагировать на основе взаимности".

Как сообщал УНН, Канада ввела дополнительные санкции против 15 "представителей сепаратистов" , среди которых шесть депутатов Госдумы РФ, избранных в Крыму.