РФ взаємно відреагує на розширення санкцій Канадою

“Висловлюємо крайнє розчарування рішенням канадської влади вкотре розширити санкційний список російських офіційних осіб і парламентаріїв. Це, безумовно, негативно вплине на весь комплекс російсько-канадських відносин, які в останній час тільки почали налагоджуватися”, — заявив прес-секретар російської дипломатичної місії в Оттаві Кирило Калінін.

Також К.Калінін підкреслив, що “російська сторона візьме до уваги цей недружній крок, і буде реагувати на основі взаємності”.

Як повідомляв УНН, Канада ввела додаткові санкції проти 15 “представників сепаратистів”, серед яких шість депутатів Держдуми РФ, обраних в Криму.