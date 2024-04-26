рф ввела дополнительные резервы, чтобы прорвать украинскую оборону на направлении Новобахмутовка-Очеретино - Волошин

Чтобы иметь возможность прорыва украинской обороны на направлении Новобахмутовка-Очеретино рф ввела дополнительные резервы, задействовав 55 отдельную мотострелковую бригаду вс рф. Об этом сообщил представитель ОСУВ "Хортица" Назар Волошин в эфире телемарафона, передает корреспондент УНН.

В зоне ответственности ОСУВ "Хортица" на восточном фронте сейчас самыми горячими направлениями являются Новопавловский, Бахмутский и Авдеевский. Ситуация районе ведения боевых действий контролируется Силами обороны. В частности, на Авдеевском направлении украинские защитники отбили 30 атак в районе населенных пунктов Очеретино, Уманское, Невельское, Бердичи и Михайлово в Донецкой области. Чтобы иметь возможность прорыва украинской обороны на направлении Новобахмутовка-Очеретино рф ввела дополнительные резервы, задействовав 55 отдельную мотострелковую бригаду вс рф - сказал Волошин.

Напомним

За прошедшие сутки произошло 114 боевых столкновений. В общем, враг нанес 4 ракетных и 75 авиационных ударов, совершил 66 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

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