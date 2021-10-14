РФ отправила очередной "гумконвой" на Донбасс. Украина ответила "нотой"
Киев • УНН
КИЕВ. 14 октября. УНН. Министерство иностранных дел Украины направило российскому внешнеполитическому ведомству ноту протеста после очередного направления на временно оккупированную территорию Украины "гумконвоя". Об этом сообщает пресс-служба МИД, пишет УНН.
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"МИД Украины выражает решительный протест в связи с продолжением Российской Федерацией противоправной практики направления на территорию Украины т.н. "гуманитарных конвоев", - заявили в ведомстве.
Детали
Так, по данным пресс-службы, 14 октября Российская Федерация в очередной раз проигнорировала ранее высказанные неоднократные предостережения Украины и без ее официального согласия, с нарушением законодательства Украины, условий и модальностей доставки гуманитарной помощи, незаконно направила на временно оккупированные территории в Донецкой и Луганской областях 103-й т.н. "гуманитарный конвой" РФ.
Перемещение произошло через неподконтрольный правительству Украины участок государственной границы Украины, через российские пограничные пункты пропуска "Донецк" и "Матвеев Курган".
Отсутствие законных оснований сделало невозможным предусмотренное украинским законодательством его обязательное оформление представителями пограничных и таможенных органов Украины, отметили в дипведомстве.
"В этой связи МИД Украины направило российскому внешнеполитическому ведомству ноту протеста с требованием к Российской Федерации прекратить совершение противоправных действий против суверенитета нашего государства и неуклонно придерживаться международного права и законодательства Украины", - сообщили дипломаты.
Добавим
Ранее РФ направила 102-й "гумконвой" на Донбасс 12 августа.