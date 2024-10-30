рф ударила УАБом по многоэтажке в Харькове, есть раненые - мэр

Армия рф ударила авиабомбами по Харькову. Предварительно, есть попадание по многоэтажке, есть пострадавшие. Об этом сообщил городской голова Харькова Игорь Терехов, передает УНН.

«В Харькове был слышен взрыв, профильные службы выехали на обследование места прилета КАБа», - сообщил Терехов.

По его словам, предварительно есть информация о попадании управляемой авиационной бомбы в многоэтажный дом, есть пострадавшие.

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