рф снова атаковала прифронтовую теплоэлектростанцию - ДТЭК

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Оккупанты продолжают осуществлять террористические атаки по энергетическим объектам Украины - сегодня атаковали одну из теплоэлектростанций в прифронтовой области, передает УНН со ссылкой на ДТЭК.

Сегодня, 20 декабря, после интенсивного обстрела в очередной раз пострадала одна из теплоэлектростанций ДТЭК в прифронтовой области... обошлось без пострадавших - говорится в сообщении компании.

Детали

По данным ДТЭК, оборудование предприятия получило повреждения. После прекращения обстрелов энергетики приступили к ликвидации их последствий.

За последние два месяца это уже девятая атака на прифронтовую теплоэлектростанцию.