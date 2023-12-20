рф снова атаковала прифронтовую теплоэлектростанцию - ДТЭК

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19 декабря  •  151753 просмотра

В Украине в этом году уже около 210 производств из-за хищения гуманитарной помощи и пожертвований

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Расширение производства, инвестиции, дополнительные рабочие места - Ассоциация производителей молока об инициативе Минобороны больше сотрудничать с отечественными производителями
19 декабря  •  149048 просмотра

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В результате дорожно-транспортного происшествия в Индустриальном районе Харькова пострадали водитель и пешеход; полиция рассматривает вопрос об открытии уголовного производства за нарушение правил безопасности дорожного движения.

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Через две-три недели ожидаются результаты судебной экспертизы по разрушению тоннеля киевского метрополитена, который получил значительные повреждения, такие как трещины, утечки воды и коррозия.

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Таганский суд Москвы оштрафовал телеканал "Точка" на 1 миллион рублей за "пропаганду ЛГБТ среди несовершеннолетних" из-за клипа Николая Баскова "Странник". Суд указал на "романтические отношения" между мужчинами в клипе.

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Министерство реинтеграции Украины разрабатывает план восстановления освобожденной Херсонской области, сосредотачиваясь на восстановлении систем образования, здравоохранения и правосудия. Стратегия также предусматривает поддержку общин и оказание гуманитарной помощи после деоккупации.

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