рф просила координаты подводных лодок НАТО при укладке "Северного потока-2" - СМИ
Киев • УНН
россия запросила информацию о зонах подводных лодок НАТО во время строительства "Северного потока-2", что может поставить под угрозу безопасность Германии и НАТО.
россия через лицензирующие немецкие структуры запрашивала информацию о подводных лодках НАТО в Балтийском море во время строительства газопровода "Северный поток - 2". Об этом сообщает агентство dpa со ссылкой на выводы парламентской следственной комиссии, созданной в ландтаге земли Мекленбург - Передняя Померания, сообщает УНН.
Детали
По словам депутата от Христианско-демократического союза Себастьяна Элерса (Sebastian Ehlers), горное управление немецкого города Штральзунд от имени компании-оператора газопровода Nord Stream 2 запрашивало у бундесвера координаты зон погружений подводных лодок НАТО в Балтийском море. Это управление было одним из лицензирующих органов и в 2018 году отвечало за разрешение на строительство и эксплуатацию трубопровода в прибрежных водах Германии.
Судя по информации из слушаний комиссии, российской стороне были в результате переданы "очень приблизительные данные", пишет dpa. Однако передача таких данных "поставила под угрозу безопасность ФРГ и НАТО", прокомментировал показания свидетелей председатель следственной комиссии Ханнес Дамм (Hannes Damm).
Добавим
Как сообщает DW, процесс лицензирования "Северного потока - 2" сопровождали коррупционные скандалы, обвинения в различных нарушениях и лоббировании интересов россии со стороны немецких чиновников.
В начале 2021 года в федеральной земле Мекленбург - Передняя Померания решением местного парламента был основан фонд "Защита климата и экологии" ("Klima- und Umweltschutz MV"). Его фактической целью было содействие строительству газопровода "Северный поток - 2" вопреки угрозе санкций США.
"Газпром" профинансировал фонд на 20 млн евро. Руководство фонда в связи с этим обвинили во взятке. С мая 2022 года расследованием всех обстоятельств работы фонда занимается специальная парламентская комиссия. После начала российского вторжения в Украину немецкие власти остановили сертификацию газопровода.
рф просила координаты подводных лодок НАТО при укладке "Северного потока-2" - СМИ
россия запросила информацию о зонах подводных лодок НАТО во время строительства "Северного потока-2", что может поставить под угрозу безопасность Германии и НАТО.
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