рф, предварительно, впервые ударила по Харькову управляемым боеприпасом крупного калибра: известно о 16 пострадавших

Армия рф сегодня, предварительно, впервые ударила по Харькову управляемым боеприпасом крупного калибра. В результате вражеской атаки уже известно о 16 пострадавших. Об этом сообщил председатель ОВА Олег Синегубов, передает УНН.

По предварительным данным, сегодня враг впервые по Харькову нанес удар именно управляемым боеприпасом крупного калибра - написал Синегубов в соцсетях.

Также он сообщил, что количество пострадавших из-за атаки рф возросло до 16.

Ранее УНН сообщал, что в результате сегодняшнего обстрела Харькова погиб один человек. Среди раненых - четыре ребенка.