рф потеряла 1100 военнослужащих за сутки
Киев • УНН
За минувшие сутки рф потеряла 1100 военнослужащих, в результате чего, по данным украинских военных, ее общие боевые потери с начала вторжения составили 554 510 военнослужащих.
За прошедшие сутки рф потеряла 1100 человек личного состава. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, передает УНН.
Детали
Боевые потери россиян за период с 24.02.22 по 10.07.24:
- Личный состав: 554510 (+1100).
- Танки: 8180 (+2).
- Бронированные боевые машины: 15715 (+11).
- Артиллерийские системы: 15051 (+36).
- РСЗВ: 1115.
- Средства ППО: 883 (+3).
- Самолеты: 361.
- Вертолёты: 326.
- БпЛА оперативно-тактического уровня: 11973 (+51).
- Крылатые ракеты: 2389.
- Корабли/катера: 28.
- Подводные лодки: 1.
- Автомобильная техника и автоцистерны: 20269 (+57).
- Специальная техника: 2531 (+15).
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