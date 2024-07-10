рф потеряла 1100 военнослужащих за сутки

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Убийцы, которые нападают на детей в больнице, - мусор человечества: глава МИД Чехии вызвал посла рф после удара по "Охматдету" 13 часов назад • 30128 просмотра

В течение всех суток: как завтра в Украине будут действовать графики отключений 14 часов назад • 25603 просмотра

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