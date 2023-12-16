рф пытается создать искусственный конфликт внутри руководства - Умеров

Не исключено, что словацкие перевозчики снова могут заблокировать движение грузовиков - Демченко

Словацкие перевозчики временно разблокировали движение грузовиков из Украины, но могут снова ввести ограничения, сообщил представитель Государственной пограничной службы Андрей Демченко. Сейчас на пункте пропуска Ужгород-Вишне Немецкое наблюдается интенсивное движение.