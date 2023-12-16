рф пытается создать искусственный конфликт внутри руководства - Умеров
По словам министра обороны Рустема Умерова, россия пытается создать фейковый конфликт внутри украинского руководства и распространить иллюзию, что Украине не хватает международной поддержки. Он отметил важность информационной гигиены на фоне этих дезинформационных усилий.
СБУ показали, как спецназовцы ЦСО "А" ликвидируют российскую пехоту
СБУ обнародовала видео, на котором бойцы Центра специального назначения "А" уничтожают российскую пехоту, несмотря на попытки оккупантов убежать.
В Бельгии бывшего сенатора исключили из партии из-за обвинений в работе на китайскую разведку
Ультраправая партия Vlaams Belang (Фламандский интерес) исключила из своих рядов бывшего сенатора Франка Креельмана обвиненного в работе на китайскую разведку.
Для рф Купянск - плацдарм для дальнейшего наступления на запад - Сухопутные войска
Российские войска продолжают нацеливаться на Купянск в Харьковской области из-за его стратегической ценности как потенциального плацдарма для наступления на запад.
Reuters: Иран заявил о казни агента израильской разведки
Иран казнил агента Моссада за шпионаж в провинции Систан и Белуджистан, обвинив мужчину в сотрудничестве с иностранными спецслужбами.
На Луганщине оккупанты безрезультатно пытались атаковать Макеевку - Лысогор
Российские войска пытались атаковать поселки Терны, Невское и Макеевку, но потерпели неудачу; плохая погода препятствовала использованию авиации и беспилотников. Кроме того, принудительная паспортизация в Лисичанске была неудачной.
TikTok обнаружил тысячи фейковых аккаунтов, которые распространяли российскую пропаганду
Отчет TikTok свидетельствует о том, что более 12 000 фейковых аккаунтов, в основном управляемых из России, распространяли прокремлевскую дезинформацию о российско-украинской войне, ориентируясь на миллионы пользователей. TikTok удалил эти аккаунты после проведенных расследований.
В оккупированном Мариуполе партизаны взорвали машину с российским офицером - Андрющенко
В оккупированном Мариуполе украинские партизаны взорвали автомобиль, в котором находился российский военный.
Не исключено, что словацкие перевозчики снова могут заблокировать движение грузовиков - Демченко
Словацкие перевозчики временно разблокировали движение грузовиков из Украины, но могут снова ввести ограничения, сообщил представитель Государственной пограничной службы Андрей Демченко. Сейчас на пункте пропуска Ужгород-Вишне Немецкое наблюдается интенсивное движение.
"Ягодин - Дорогуск": за сутки там пересекает границу по 1,2 тыс. грузовиков, в очереди 2 тыс.
Ежедневно через разблокированный пункт пропуска "Ягодин" проходят более 1200 грузовиков, а текущая очередь на въезд в Украину составляет более 2000 грузовиков.