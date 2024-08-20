рф обстреляла три села на Черниговщине: 9 взрывов за сутки
Киев • УНН
Армия рф обстреляла села в трех приграничных общинах Черниговщины. Использовали артиллерию и дроны, зафиксировано 9 взрывов, повреждена гражданская инфраструктура, жертв нет.
Армия рф в течение суток, 19 августа, обстреляла три села в трех приграничных общинах Черниговщины: Новгород-Северской, Семеновской и Сновской. Прозвучало 9 взрывов. Об этом сообщили во вторник в Северном региональном представительстве Госпогранслужбы, пишет УНН.
Как сообщается, армия рф открывала огонь из ствольной артиллерии, FPV-дронами и сбрасывала взрывчатку с беспилотников.
Под вражеский обстрел попали:
- Новгород-Северская община
- в направлении села Гремяч - три сброса взрывных устройств с БпЛА.
- Еще четыре прихода - FPV-дроны, один из которых попал в здание гражданской инфраструктуры, в результате чего здание загорелось.
- Семеновская община:
- в направлении села Блешня - один сброс взрывного устройства с БпЛА.
- Сновская община:
- в направлении села Мостки - один приход из ствольной артиллерии.
Информация о погибших или травмированных лицах, в результате обстрелов среди местного населения, не зафиксирована.
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