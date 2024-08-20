рф обстреляла три села на Черниговщине: 9 взрывов за сутки

Армия рф в течение суток, 19 августа, обстреляла три села в трех приграничных общинах Черниговщины: Новгород-Северской, Семеновской и Сновской. Прозвучало 9 взрывов. Об этом сообщили во вторник в Северном региональном представительстве Госпогранслужбы, пишет УНН.

Как сообщается, армия рф открывала огонь из ствольной артиллерии, FPV-дронами и сбрасывала взрывчатку с беспилотников.

Под вражеский обстрел попали:

Новгород-Северская община

- в направлении села Гремяч - три сброса взрывных устройств с БпЛА.

- Еще четыре прихода - FPV-дроны, один из которых попал в здание гражданской инфраструктуры, в результате чего здание загорелось.

Семеновская община:

- в направлении села Блешня - один сброс взрывного устройства с БпЛА.

Сновская община:

- в направлении села Мостки - один приход из ствольной артиллерии.

Информация о погибших или травмированных лицах, в результате обстрелов среди местного населения, не зафиксирована.

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