рф ночью ударила по Донецкой области, за сутки из-за обстрелов 5 погибших и 7 травмированных

В Донецкой области в ночь на 20 августа российские войска атаковали Покровск, Мирноград, Анновку и Сергеевку, есть повреждения 11 гражданских объектов. За минувшие сутки из-за обстрелов рф погибли пять жителей Донецкой области, еще семеро получили ранения. Об этом УНН сообщает со ссылкой на полицию региона.

В ночь на сегодня враг атаковал Покровск, Мирноград, Анновку и Сергеевку. Повреждены 11 гражданских объектов, из них 5 жилых домов, учебное заведение, дом культуры, кафе, сельхозтехника и автомобили. По предварительной информации, жители не пострадали - рассказали в полиции.

По данным правоохранителей, за минувшие сутки зафиксировано 2 725 вражеских обстрелов по линии фронта и жилому сектору.

Попадания произошли в 14 населенных пунктах: городах Курахово, Мирноград, Селидово, Северск, Торецк, Часов Яр, поселках Великая Новоселка, Заречное, Кураховка, селах Екатериновка, Новое, Новоандреевка, Торецкое, Шахтерское.

Разрушениям подверглись 32 гражданских объекта - 18 жилых домов, админздание, предприятие, учебное заведение, гаражи, автомобили.

По Заречному оккупанты ударили из РСЗО "Ураган" - убили трех мирных жителей, повреждены два частных дома.

Торецк войска рф накрыли из артиллерии - погибла пожилая женщина, еще трое жителей ранены, поврежден частный дом.

В Северске в результате обстрела из РСЗО "Град" один гражданский человек погиб и один получил травмы. Повреждены 7 частных домов.

Два человека травмированы в Часовом Яру, один - в Селидово.

Окупанти здійснили 376 обстрілів по 9 населених пунктах Запорізької області