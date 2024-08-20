рф ночью ударила по Донецкой области, за сутки из-за обстрелов 5 погибших и 7 травмированных
Киев • УНН
Российские войска атаковали несколько населенных пунктов Донецкой области ночью, повредив 11 гражданских объектов. За прошедшие сутки в результате обстрелов погибло 5 мирных жителей, 7 получили ранения.
В Донецкой области в ночь на 20 августа российские войска атаковали Покровск, Мирноград, Анновку и Сергеевку, есть повреждения 11 гражданских объектов. За минувшие сутки из-за обстрелов рф погибли пять жителей Донецкой области, еще семеро получили ранения. Об этом УНН сообщает со ссылкой на полицию региона.
В ночь на сегодня враг атаковал Покровск, Мирноград, Анновку и Сергеевку. Повреждены 11 гражданских объектов, из них 5 жилых домов, учебное заведение, дом культуры, кафе, сельхозтехника и автомобили. По предварительной информации, жители не пострадали
По данным правоохранителей, за минувшие сутки зафиксировано 2 725 вражеских обстрелов по линии фронта и жилому сектору.
Попадания произошли в 14 населенных пунктах: городах Курахово, Мирноград, Селидово, Северск, Торецк, Часов Яр, поселках Великая Новоселка, Заречное, Кураховка, селах Екатериновка, Новое, Новоандреевка, Торецкое, Шахтерское.
Разрушениям подверглись 32 гражданских объекта - 18 жилых домов, админздание, предприятие, учебное заведение, гаражи, автомобили.
По Заречному оккупанты ударили из РСЗО "Ураган" - убили трех мирных жителей, повреждены два частных дома.
Торецк войска рф накрыли из артиллерии - погибла пожилая женщина, еще трое жителей ранены, поврежден частный дом.
В Северске в результате обстрела из РСЗО "Град" один гражданский человек погиб и один получил травмы. Повреждены 7 частных домов.
Два человека травмированы в Часовом Яру, один - в Селидово.
Окупанти здійснили 376 обстрілів по 9 населених пунктах Запорізької області20 августа 2024, 04:17 • 41595 просмотров