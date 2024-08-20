Оккупанты совершили 376 обстрелов по 9 населенным пунктам Запорожской области
Киев • УНН
За сутки российские войска нанесли 4 авиаудара, 218 атак БпЛА, 6 обстрелов РСЗО и 148 артобстрелов по Запорожской области. Повреждены жилые дома и инфраструктура, но мирные жители не пострадали.
В течение суток оккупанты 376 раз били по 9 населенным пунктам Запорожской области. Об этом сообщил председатель Запорожской ОГА Иван Федоров, передает УНН.
Детали
Войска рф осуществили 4 авиационных удара по Пятихаткам, Малиновке, Роботино и Левадному.
218 БпЛА различной модификации атаковали Гуляйполе, Новоандреевку, Роботино, Малую Токмачку, Левадное и Малиновку.
6 обстрелов РСЗО накрыли Роботино и Гуляйполе.
148 артобстрелов нанесено по территории Червоноднепровки, Степногорска, Гуляйполя, Новоандреевки, Роботино, Малой Токмачки, Малиновки и Левадного.
Поступило 9 сообщений о разрушении жилых домов и объектов инфраструктуры. Мирные жители не пострадали.
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