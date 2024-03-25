рф начала использовать больше беспилотников на фронте - глава Генштаба Эстонии

российские войска достигли небольшого прогресса на линии фронта в Украине, поскольку у них больше артиллерии и они начали использовать больше беспилотников на фронте. Об этом заявил начальник Генерального штаба Сил обороны Эстонии полковник Ээро Ребо, передает ERR, пишет УНН.

Детали

Ребо отметил, что продвижение захватчиков незначительное, поскольку Украина хорошо действует в обороне.

На стороне (лидера российского режима владимира, - ред.) путина больше артиллерии и снарядов для обстрела украинцев. Мы также видим, что деятельность по эксплуатации дронов больше не является монополией Украины, то есть противник тоже освоил эту игру. Мы видим и то, как Украина бережет людей, как в безнадежной ситуации украинская армия сдает позиции, и как в обороне льется кровь, - заявил полковник.

Он также добавил, что с начала полномасштабного вторжения оборонная промышленность рф существенно увеличила производство. Однако, по мнению полковника, всю экономику невозможно превратить в экономику военного времени.

Ребо отметил, что рф прилагает большие усилия, стремясь нарастить производство дронов, одновременно развивая возможности для борьбы с украинскими беспилотниками.

Напомним

В рамках нового пакета военной помощи Эстония передаст Украине противотанковые пушки, взрывчатые материалы, различные снаряды, противогазы, снайперское оборудование, боеприпасы меньшего калибра и прочее.