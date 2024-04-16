рф набирает на войну в Украину лиц с наркозависимостью из чечни - Центр нацсопротивления

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
ГУР об "угрозе" наступления рф на Харьков: ситуация не изменилась
  •  41715 просмотра

ГУР об "угрозе" наступления рф на Харьков: ситуация не изменилась

Эксклюзив
Часть дискредитационной кампании: в СБУ отвергли заявления оккупантов, что некая "защита" якобы обжаловала в москве заочный арест Василия Малюка
  •  119043 просмотра

Часть дискредитационной кампании: в СБУ отвергли заявления оккупантов, что некая "защита" якобы обжаловала в москве заочный арест Василия Малюка

Эксклюзив
Более 1,3 тыс. заявок подано через "Дія" в международный Реестр убытков
15 апреля 2024, 11:30  •  133077 просмотра

Более 1,3 тыс. заявок подано через "Дія" в международный Реестр убытков

Эксклюзив
С начала года в столичный ТЦК полицией доставлено более 1100 военнообязанных
15 апреля 2024, 09:20  •  135271 просмотра

С начала года в столичный ТЦК полицией доставлено более 1100 военнообязанных

Эксклюзив
Бизнес висит на волоске: малые предприниматели жалуются на сокрушительную налоговую политику (ВИДЕО)
15 апреля 2024, 08:49  •  122949 просмотра

Бизнес висит на волоске: малые предприниматели жалуются на сокрушительную налоговую политику (ВИДЕО)

Эксклюзив
Неделя больших возможностей: гороскоп для всех знаков Зодиака на 15 – 21 апреля
15 апреля 2024, 07:40  •  102840 просмотра

Неделя больших возможностей: гороскоп для всех знаков Зодиака на 15 – 21 апреля

Эксклюзив
С оборота 5 млн грн после уплаты налогов останется лишь 720 тыс. грн. Какие начисления платит в Киеве среднестатистическое ООО - инфографика
12 апреля 2024, 09:57  •  203472 просмотра

С оборота 5 млн грн после уплаты налогов останется лишь 720 тыс. грн. Какие начисления платит в Киеве среднестатистическое ООО - инфографика

Эксклюзив
Строительство Национального военного мемориального кладбища: какие работы уже ведутся и кто их проводит
12 апреля 2024, 07:59  •  195667 просмотра

Строительство Национального военного мемориального кладбища: какие работы уже ведутся и кто их проводит

Эксклюзив
Национальное военное мемориальное кладбище будут строить в 8 этапов: сколько продлится строительство и на каком этапе возведут крематорий
12 апреля 2024, 06:58  •  195043 просмотра

Национальное военное мемориальное кладбище будут строить в 8 этапов: сколько продлится строительство и на каком этапе возведут крематорий

Эксклюзив
Пока женщина была за границей - мошенники подделали ее подпись и продали квартиру: специалисты КНИИСЭ о случаях из практики почерковедческих экспертиз
11 апреля 2024, 13:21  •  189683 просмотра

Пока женщина была за границей - мошенники подделали ее подпись и продали квартиру: специалисты КНИИСЭ о случаях из практики почерковедческих экспертиз

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рф набирает на войну в Украину лиц с наркозависимостью из чечни - Центр нацсопротивления

россия вербует наркозависимых из чечни для пополнения своих штурмовых батальонов для войны в Украине из-за огромных потерь и нехватки выбора.

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рф набирает на войну в Украину лиц с наркозависимостью из чечни - Центр нацсопротивления

Австралия назвала нападение с ножом в ассирийской церкви в Сиднее террористическим актом

Нападение с ножом на епископа ассирийской церкви и его последователей в Сиднее австралийская полиция объявила террористическим актом, мотивированным якобы религиозным экстремизмом.

Новости Мира •   •  8237 просмотра
Австралия назвала нападение с ножом в ассирийской церкви в Сиднее террористическим актом

Почти 10 млн грн убытков при закупке медоборудования: четырем чиновникам Черкасской и Черниговской областей сообщили о подозрении

Четырем должностным лицам из Черкасской и Черниговской областей сообщено о подозрении в нанесении ущерба на сумму почти 10 миллионов гривен при закупке медицинского оборудования для больниц по завышенным ценам.

Криминал и ЧП •   •  8966 просмотра
Почти 10 млн грн убытков при закупке медоборудования: четырем чиновникам Черкасской и Черниговской областей сообщили о подозрении

Мобильные котельные и альтернативные электростанции: в Мининфраструктуры рассказали, как будут восстанавливать энергосистему на Харьковщине

Для ликвидации последствий российских атак на энергетическую систему Харькова, в регионе планируют децентрализовать все мощности и создать альтернативную сеть газотурбинных электростанций и мобильных котельных.

Общество •   •  11321 просмотра
Мобильные котельные и альтернативные электростанции: в Мининфраструктуры рассказали, как будут восстанавливать энергосистему на Харьковщине

В россии упала выпущенная по Украине ракета Х-101: что известно

Крылатая ракета воздушного базирования Х-101, выпущенная россией по Украине, вышла из строя и упала в поле в волгоградской области рф.

Война •   •  9868 просмотра
В россии упала выпущенная по Украине ракета Х-101: что известно

Лубинец о законопроекте об усилении мобилизации: принципиальные замечания комитет учел

Уполномоченный Верховной Рады Дмитрий Лубинец заявил, что законопроект об усилении мобилизации, который был принят после учета его принципиальных замечаний, является оптимальным вариантом для увеличения количества граждан в Вооруженных силах Украины во время тяжелых боев на фронте.

Война •   •  10854 просмотра
Лубинец о законопроекте об усилении мобилизации: принципиальные замечания комитет учел

Более 12 тысяч человек эвакуированы из приграничных районов Сумщины

Более 12 000 человек, в том числе 1 777 детей, были эвакуированы из приграничных населенных пунктов Сумской области из-за российских атак.

Общество •   •  9716 просмотра
Более 12 тысяч человек эвакуированы из приграничных районов Сумщины

Польские протестующие прекратили блокирование пункта пропуска "Угринов-Долгобичув"

Польские протестующие прекратили блокаду пункта пропуска "Угринов-Долгобичув" на границе с Украиной, позволив нормальное движение грузовиков в обоих направлениях.

Общество •   •  9428 просмотра
Польские протестующие прекратили блокирование пункта пропуска "Угринов-Долгобичув"

Армия рф ударила по трем громадам в Сумской области - ОВА

Российские войска обстреляли из систем залпового огня три громады в Сумской области Украины.

Война •   •  8797 просмотра
Армия рф ударила по трем громадам в Сумской области - ОВА

ГУР об "угрозе" наступления рф на Харьков: ситуация не изменилась

россия намеренно нагнетает панику, чтобы дестабилизировать ситуацию в Украине, но, по данным украинской разведки, ситуация радикально не изменилась по сравнению с последними периодами.

Война •   •  41715 просмотра
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ГУР об "угрозе" наступления рф на Харьков: ситуация не изменилась