рф набирает на войну в Украину лиц с наркозависимостью из чечни - Центр нацсопротивления

После огромных потерь российская призывная кампания по принудительной мобилизации и заключения контрактов с заключенными и "вагнеровцами" исчерпывает свои возможности. В чечне на войну в Украину начали забирать за употребление алкоголя и наркотиков. Об этом сообщает Центр национального сопротивления, пишет УНН.

Террористическая власть россии на всех своих территориях прибегает ко всем способам, чтобы пополнить ряды штурмовых батальонов. Акцент делается на тех слоях населения, потери среди которых не будут иметь социальный эффект в самой рф, - говорится в сообщении.

Детали

К примеру в чечне на войну в Украину забирают за употребление алкоголя и наркотиков. Известно о конкретном случае, когда за употребление марихуаны мужчину средних лет силой забрали на войну и через три месяца вернули его труп семье.

Людей с зависимостями отправляют воевать по "устному приказу" главы чечни рамзана кадырова. Об этом заявил "один из сотрудников чеченской полиции".

Известно также о случае, когда Верховный суд чечни отменил приговор местному жителю Рахиму Сайдарханову, который получил три года колонии за хранение наркотиков. Среди аргументов защиты в пользу обвиняемого было его участие в войне против Украины.

В Центре отмечают, что в целом в россии просмотры "наркоманских" дел участников так называемой СВО стали очень распространенными.

Отметим, что оккупационная власть на ВОТ также активно работает над тем, чтобы привлекать местное население к войне.

Напомним

Оккупанты ищут специалистов-атомщиков для Запорожской АЭС через социальные сети и Telegram из-за дефицита кадров и низкого профессионального уровня работников, что создает дополнительные угрозы для работы атомной электростанции.