рф и Украина провели гуманитарный обмен передачами и письмами от родственников для военнопленных - москалькова
Киев • УНН
омбудсмен рф заявила, что россия и Украина провели первый обмен посылками и письмами для военнопленных.
На российско-украинской границе осуществлен гуманитарный обмен передачами и письмами от родственников для российских и украинских военнопленных. Об этом сообщила омбудсмен рф татьяна москалькова в Telegram, передает УНН.
"Сегодня впервые по взаимной договоренности с Уполномоченным Верховной Рады Украины по правам человека Лубинцом на российско-украинской границе при поддержке и участии компетентных органов осуществлен гуманитарный обмен передачами и письмами от родственников для российских военнопленных, находящихся на территории Украины, и для украинских военных, задержанных и удерживаемых на территории россии", - сообщила москалькова.
Ранее
Как сообщил Лубинец, омбудсмены Украины и россии до конца года посетят до 400 военнопленных, которые находятся на их территории.
рф и Украина провели гуманитарный обмен передачами и письмами от родственников для военнопленных - москалькова
омбудсмен рф заявила, что россия и Украина провели первый обмен посылками и письмами для военнопленных.
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