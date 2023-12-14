рф этой ночью запустила по югу Украины по меньшей мере 39 "шахедов"
Киев • УНН
россия применила не менее 39 ударных беспилотников против юга Украины, целью была, в частности, припортовая инфраструктура
Враг запускал ударные беспилотники по югу Украины Украины несколькими волнами. Руководитель пресс-центра ОК "Юг" Наталья Гуменюк в эфире телемарафона отметила, что по дронам результативно отработала ПВО, передает УНН.
К сожалению, есть попадание обломков и 11 пострадавших.
"Припортовая инфраструктура южных регионов - один из приоритетов врага. И этой ночью очень показательно была атака на Подунавье, где БПЛА выискивали возможность навредить припортовой инфраструктуре", - добавила она.
По ее словам, такие мощные атаки направлены на истощение системы ПВО.
рф этой ночью запустила по югу Украины по меньшей мере 39 "шахедов"
россия применила не менее 39 ударных беспилотников против юга Украины, целью была, в частности, припортовая инфраструктура.
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