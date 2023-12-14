рф этой ночью запустила по югу Украины по меньшей мере 39 "шахедов"

Враг запускал ударные беспилотники по югу Украины Украины несколькими волнами. Руководитель пресс-центра ОК "Юг" Наталья Гуменюк в эфире телемарафона отметила, что по дронам результативно отработала ПВО, передает УНН.

К сожалению, есть попадание обломков и 11 пострадавших.

"Припортовая инфраструктура южных регионов - один из приоритетов врага. И этой ночью очень показательно была атака на Подунавье, где БПЛА выискивали возможность навредить припортовой инфраструктуре", - добавила она.

По ее словам, такие мощные атаки направлены на истощение системы ПВО.