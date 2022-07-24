рф до конца июля планирует сформировать 16 новых батальонов - разведка

Цитата

"Что касается этих так называемых добровольческих, патриотических батальонов. Это новый подход, который рф начала совсем недавно. Месяц назад около 50 субъектов рф получили приказ на формирование таких батальонов, численность разная — 500—600 человек. Мы четко знаем, что на сегодняшний день уже сформировано восемь батальонов. Планируется сформировать до конца месяца еще восемь батальонов, это будет 16 батальонов. По нашим оценкам, около четырех тысяч человек в каждом регионе, в том числе в Крыму будет такой батальон. москва, санкт-петербург — все субъекты рф", – отметил Скибицкий.

Представитель ГУР добавил, что это все идет через военкоматы и находится под контролем государства.

"Вооружение, формирование, боевое согласование, и соответственно, уже применение на фронте на нашей территории", – сказал он.

По его данным, россия сейчас формирует еще один корпус в Нижегородской области – это от 10 до 15 тысяч человек.

"Там идет и формирование, и боевое согласование и другие вопросы, касающиеся создания нового объединения. И мы не исключаем, что оно будет переброшено на нашу территорию. Таким образом они пытаются упорядочить для того, чтобы эти все подразделения, которые они набирают, формируют, чтобы они имели мощный наступательный и оборонный потенциал, когда слаженные батальоны смогли бы действовать, как те батальоны тактических групп, которые были нами разгромлены. А это большие потери для рф, это были наиболее отборные, боеготовые, с опытом подразделения, зашедшие на нашу территорию", – добавил Скибицкий.

Дополнение

Скибицкий рассказал, что граждане россии отказываются подписывать контракты с Министерством обороны рф.