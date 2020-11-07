Резников: в ТКГ необходимо создать пятую рабочую подгруппу

Один из пунктов Комплекса мероприятий по выполнению минских договоренностей, сказал Резников, четко говорит, что для интенсификации своей работы ТКГ может создавать рабочие подгруппы.

Он назвал “ошибкой” то, что при заключении упомянутого документа 12 февраля 2015 года, в разгар боев регулярных частей Вооруженных сил России против Украины за Дебальцево, Украина согласилась на единственный пункт, определяющий последовательность выполнения этих мероприятий, а именно что "восстановление полного контроля над государственной границей со стороны правительства Украины во всей зоне конфликта ... должно начаться в первый день после местных выборов и завершиться после всеобъемлющего политического урегулирования “на оккупированных территориях, и то еще при условии выполнения ряда требований.

“И эта ошибка сегодня не дает возможности нам продуктивно двигаться в решении этой задачи. Поэтому если Россия действительно настроена на завершение этой гибридной войны и прекращения конфликта с соседней Украиной, она должна понять, что придется идти на уступки и дать возможность проконтролировать границу. Это будет, в том числе, в их прямом интересе. Если они не доверяют непосредственно пограничной службе Украины, мы готовы искать компромиссный вариант, когда будет посредник в роли международного представительства. Например, дополнительная миссия ОБСЕ с увеличенным, расширенным мандатом”, — сказал он.

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Именно необходимость “обеспечить постоянный мониторинг на российско-украинской государственной границе и верификацию со стороны ОБСЕ с созданием зоны безопасности в приграничных районах Украины и Российской Федерации” предусматривала первая из трех минских договоренностей, так называемый Минский протокол, подписанный 5 сентября 2014 года, который так же действующий, как и другие, но требования которого Россия игнорирует. Этот пункт до сих пор не выполнен, Россия не желает обсуждать его.

Зато Россия, а за ней и поддерживаемые и направляемый им незаконные вооруженные сепаратистские группировки “ДНР” и “ЛНР”, захватившие часть Донецкой и Луганской областей и признанные в Украине террористическими, настаивают на буквальном прочтении только третьей из так называемых минских договоренностей 2014-2015 лет, так называемого Минского комплекса мероприятий. В ней Украина была вынуждена согласиться на то, что возвращение ей контроля за рубежом должно стать последним пунктом урегулирования, уже после местных выборов на ныне оккупированных территориях. По словам соратников тогдашнего президента Петра Порошенко, который был вынужден согласовать этот документ, такой нереальный пункт был фактической гарантией невозможности выполнения минских договоренностей в их нынешнем виде и затем сохранения санкционного давления Запада на Россию к изменению ситуации в будущем.

Между тем в офисе президента Украины Владимира Зеленского отмечали, что выборы на ныне оккупированной части Донбасса возможны, в частности, только по возвращению контроля Украины над ныне неподконтрольной Киеву участком границы с Россией.