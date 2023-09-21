Регистрация компании в ОАЭ
Киев • УНН
КИЕВ. 21 сентября. УНН. Регистрация компании в ОАЭ - один из самых оптимальных вариантов с точки зрения удобства ведения международного бизнеса. ОАЭ является крупным центром торговли и финансов в регионе, с благоприятной деловой средой, прогрессивной экономикой и современной инфраструктурой. О юридических формальностях процесса регистрации компании в ОАЭ читайте в материале.
Регистрация фирмы в ОАЭ: бизнес-преференции
Открытие компании в ОАЭ может предоставить ряд значительных преимуществ:
1. Стратегическое расположение в центре международных торговых маршрутов обеспечивает доступ к широкой аудитории и облегчает международную торговлю.
2. Доступ к многообразным отраслям, включая финансы, недвижимость, туризм, информационные технологии, логистику и многое другое.
3. Простые процедуры бизнес-регистрации в ОАЭ.
4. Первоклассная инфраструктура, которая включает сети международных аэропортов, современные порты, качественные дороги и коммуникации.
5. Высокая степень безопасности.
6. Налоговые преимущества.
Как открыть компанию в ОАЭ?
При открытии бизнеса в ОАЭ, выбор налоговой юрисдикции зависит от планируемого характера деятельности. В Эмиратах можно создать компанию в одной из трех зон:
● на материке;
● в свободной экономической зоне;
● в оффшорной зоне.
Типы компаний в ОАЭ на материковой части включают:
● общество с ограниченной ответственностью (LLC);
● партнерство (GP);
● коммандитное товарищество (LP);
● публичную компанию (PLC);
● филиал.
Правила ведения коммерческой деятельности различаются в зависимости от отрасли и местоположения. Регистрация материковой компании в ОАЭ требует наличия партнера-резидента для некоторых отраслей и видов бизнеса. Такие отрасли включают, например, банковское дело, оптовую и розничную торговлю, брокерские услуги.
В свою очередь, регистрация компаний в свободных экономических зонах ОАЭ дает иностранным резидентам определенные льготы (такие как отсутствие налогов, таможенных сборов, упрощенные процедуры регистрации и лицензирования) и возможности для 100% владения бизнесом.
Шаги по регистрации компании в ОАЭ включают:
1. Выбор местоположения для запуска бизнеса.
2. Определение корпоративной формы компании.
3. Проверка и регистрация уникального названия.
4. Составление пакета регистрационных документов.
5. Подача заявки и комплекта документов в DED.
Бизнес в ОАЭ: другие юридические аспекты
Приняв решение открыть компанию в Дубае или любом другом эмирате, следует уделить внимание такому практическому аспекту, как открытие банковского счета в ОАЭ. Банки этой юрисдикции проводят строгие политики due diligence и KYC, запрашивая достаточно внушительный перечень документов и оценивая потенциальные риски, которые могут возникнуть при обслуживании клиента.
Важно. Открыть счет в ОАЭ на нерезидента можно только при личном присутствии заявителя/распорядителя счета. Также не стоит забывать, что регулируемые виды деятельности подпадают под требования лицензирования.
Еще один момент, на который стоит обратить внимание: корпоративное налогообложение в ОАЭ было введено в июне 2023 года. Налог на прибыль материковых компаний уплачивается по ставке 9%, при этом установлен необлагаемый порог 375 тыс. дирхамов.
Заключение
Арабские Эмираты предлагают множество возможностей для различных видов бизнеса. Они известны своим благоприятным инвестиционным климатом, поддержкой предпринимательства и инфраструктурой высокого уровня. Эмираты являются привлекательным местом для международных конференций и выставок, что может быть полезно для расширения бизнеса.
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