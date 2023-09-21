Реєстрація компанії в ОАЕ

Реєстрація фірми в ОАЕ: бізнес-преференції

Відкриття компанії в ОАЕ може надати низку значних переваг:

1. Стратегічне розташування в центрі міжнародних торгових маршрутів забезпечує доступ до широкої аудиторії та полегшує міжнародну торгівлю.

2. Доступ до різноманітних галузей, включаючи фінанси, нерухомість, туризм, інформаційні технології, логістику та багато іншого.

3. Прості процедури бізнес-реєстрації в ОАЕ.

4. Першокласна інфраструктура, що включає мережі міжнародних аеропортів, сучасні порти, якісні дороги та комунікації.

5. Високий рівень безпеки.

6. Податкові переваги.

Як відкрити компанію в ОАЕ?

При відкритті бізнесу в ОАЕ вибір податкової юрисдикції залежить від планованого характеру діяльності. В Еміратах можна створити компанію в одній із трьох зон:

• на материку;

• у вільній економічній зоні;

• в офшорній зоні.

Типи компаній в ОАЕ на материковій частині включають:

● Товариство з обмеженою відповідальністю (LLC);

● партнерство (GP);

● командне товариство (LP);

● публічну компанію (PLC);

● філія.

Правила ведення комерційної діяльності різняться залежно від галузі та місцезнаходження. Реєстрація материкової компанії в ОАЕ вимагає наявності партнера-резидента для деяких галузей та видів бізнесу. Такі галузі включають, наприклад, банківську справу, оптову та роздрібну торгівлю, брокерські послуги.

Своєю чергою, реєстрація компаній у вільних економічних зонах ОАЕ надає іноземним резидентам певні пільги (такі як відсутність податків, митних зборів, спрощені процедури реєстрації та ліцензування) та можливості для 100% володіння бізнесом.

Кроки реєстрації компанії в ОАЕ включають:

1. Вибір місця для запуску бізнесу.

2. Визначення корпоративної форми підприємства.

3. Перевірка та реєстрація унікальної назви.

4. Упорядкування пакету реєстраційних документів.

5. Подання заявки та комплекту документів у DED.

Бізнес в ОАЕ: інші юридичні аспекти

Вирішивши відкрити компанію в Дубаї або будь-якому іншому еміраті, слід приділити увагу такому практичному аспекту, як відкриття банківського рахунку в ОАЕ. Банки цієї юрисдикції проводять суворі політики due diligence та KYC, запитуючи досить значний перелік документів та оцінюючи потенційні ризики, які можуть виникнути під час обслуговування клієнта.

Важливо. Відкрити рахунок в ОАЕ на нерезидента можна лише за особистої присутності заявника/розпорядника рахунку. Також не слід забувати, що регульовані види діяльності підпадають під вимоги ліцензування.

Ще один момент, на який варто звернути увагу: корпоративне оподаткування в ОАЕ було запроваджено у червні 2023 року. Податок на прибуток материкових компаній сплачується за ставкою 9%, при цьому встановлено неоподатковуваний поріг 375 тис. дирхамів.

Висновок

Арабські Емірати пропонують багато можливостей для різних видів бізнесу. Вони відомі своїм сприятливим інвестиційним кліматом, підтримкою підприємництва та інфраструктурою високого рівня. Емірати є привабливим місцем для міжнародних конференцій та виставок, що може бути корисним для розширення бізнесу.

Фахівці YB Case можуть надати комплексний супровід у реєстрації компанії в ОАЕ.