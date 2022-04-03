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Reuters: поставщики судового топлива прекращают обслуживать российские суда

Киев • УНН

 • 120590 просмотра

КИЕВ. 3 апреля. УНН. Продавцы морского топлива прекратили обслуживать суда под российским флагом в крупных европейских центрах, включая Испанию и Мальту, что стало очередным ударом по экспорту москвы, сообщили в Reuters. Об этом информирует УНН.

Reuters: поставщики судового топлива прекращают обслуживать российские суда

Детали

Потеря доступа к пунктам заправки в Средиземном море создает серьезные логистические проблемы для российских нефтяных танкеров, направляющихся из балтийских портов в Азии, а также создает беспокойство по поводу возможного застревания в море с легковоспламеняющимися грузами, говорят источники судоходства.

Проблемы с оплатой через банковские ограничения также добавили осложнения со сделками с судовым топливом, стоимость которого обычно оплачивается в долларах США.

Один источник Reuters сообщило, что корабли под российским флагом не могут обеспечить морское топливо на Мальте и Испании - всех основных зонах бункеровка или дозаправки в Средиземном море.

"Нескольким танкерам пришлось совершить более долгий путь, чтобы бункеровать в других странах после того, как европейские порты отказались предоставить топливо", — сообщил другой источник Reuters, знакомый с одним из перемещений танкера.

Правительственный чиновник Мальты заявил, что страна не позволяет судам под российским флагом заходить в свои порты.

Пресс-секретарь министерства транспорта Испании Merchant Marine заявил, что "возможно, что некоторые поставщики принимают эти меры самостоятельно".

Напомним

Великобритания запретила обслуживание кораблей и самолетов российских олигархов.

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