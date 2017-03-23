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Нардеп В.Новинский стал меценатом реставрации часовни над Гробом Господнем

Киев • УНН

 • 3570 просмотра

КИЕВ. 23 марта. УНН. В среду Крестопоклонной седмицы Великого поста, 22 марта, в Храме Гроба Господня в Иерусалиме состоялась официальная церемония, ознаменовавшая собой окончание реставрационных работ в Кувуклии. Впервые за 200 лет проведены реставрационные работы в самом святом месте для христиан, передает УНН со ссылкой на "Факти".

Реставрация была проведена на средства частных инвесторов. Народный депутат Украины Вадим Новинский стал основным меценатом реконструкции. Работы стали возможными после того, как было достигнуто редкое соглашение между конфессиями (католической, православной и армяно-григорианской), которые несут ответственность за содержание Кувуклии.

Группа реставраторов работала в храме Гроба Господня в течение девяти месяцев и сосредоточила усилия на укреплении и сохранении Кувуклии - небольшой купольной часовне, находящейся в центре круглого помещения храма (Ротонды), над местом, где, согласно христианским верованиям, было погребено и три дня покоилось тело Иисуса.

Это первая работа такого рода, проведенная с 1810 года, когда храм был восстановлен и перестроен после пожара. Архитектор Антония Моропуло, руководитель реставрационного проекта, сказала, что сооружению были необходимы масштабная реконструкция и укрепление.

К присутствующим на церемонии иерархам и гостям обратились с приветственными речами Блаженнейший Патриарх Святого Града Иерусалима и всей Палестины Феофил III, Святейший Патриарх Константинопольский Варфоломей I, францисканский Кустод Святой Земли о. Франческо Паттон, Армянский Патриарх Иерусалима архиепископ Нурхан Манугян и Апостольский администратор Иерусалимского католического Патриархата архиепископ Пьербаттиста Пиццабала. Также были зачитаны послания префекта Конгрегации Восточных Церквей кардинала Леонардо Сандри и Католикоса армян Гарегина II.

На церемонии в Храме Гроба Господня присутствовала представительная делегация Украинской Православной Церкви во главе с Блаженнейшим митрополитом Киевским и всея Украины Онуфрием, который прибыл в сопровождении митрополитов Бориспольского и Броварского Антония, управляющего делами Украинской Православной Церкви, Тернопольского и Кременецкого Сергия и Хустского и Виноградовского Марка. Также в составе украинской делегации на церемонии присутствовал и меценат реконструкции, народный депутат Украины В.Новинский.

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