Реставрация часовни над Гробом Господнем состоялась при содействии В.Новинского
Київ • УНН
КИЇВ. 23 березня. УНН. У середу Хрестопоклонну седмиці Великого посту, 22 березня, в Храмі Гробу Господнього в Єрусалимі відбулася офіційна церемонія, що ознаменувала собою закінчення реставраційних робіт в Кувуклії. Вперше за 200 років проведені реставраційні роботи в найсвятішому місці для християн, передає УНН з посиланням на " Факти ".
Реставрація була проведена на кошти приватних інвесторів. Народний депутат України Вадим Новинський став основним меценатом реконструкції. Роботи стали можливими після того, як була досягнута рідкісна угода між конфесіями (католицької, православної та вірмено-григоріанської), які несуть відповідальність за зміст Кувуклії.
Група реставраторів працювала в храмі Гробу Господнього в протягом дев'яти місяців і зосередила зусилля на зміцненні і збереженні Кувуклії - невеликий купольної каплиці, що знаходиться в центрі круглого приміщення храму (Ротонди), над місцем, де, згідно з християнськими віруваннями, було поховано і три дні спочивало тіло Ісуса.
Це перша робота такого роду, проведена з 1810 року, коли храм був відновлений і перебудований після пожежі. Архітектор Антонія Моропуло, керівник реставраційного проекту, сказала, що спорудження були необхідні масштабна реконструкція та зміцнення.
До присутніх на церемонії ієрархам і гостей звернулися з вітальними промовами Блаженніший Патріарх Святого Града Єрусалима і всієї Палестини Феофіл III, Святіший Патріарх Константинопольський Варфоломій I, францисканський Кустод Святої Землі о. Франческо Паттон, Вірменський Патріарх Єрусалима архієпископ Нурхан Манугян і Апостольський адміністратор Єрусалимського католицького Патріархату архієпископ Пьербаттіста Піццабала. Також були зачитані послання префекта Конгрегації Східних Церков кардинала Леонардо Сандрі та Католикоса вірмен Гарегіна II.
На церемонії в Храмі Гробу Господнього була присутня представницька делегація Української Православної Церкви на чолі з Блаженнішим митрополитом Київським і всієї України Онуфрієм, який прибув у супроводі митрополитів Бориспільського та Броварського Антонія, керуючого справами Української Православної Церкви, Тернопільського і Кременецького Сергія та Хустського і Виноградівського Марка. Також у складі української делегації на церемонії був присутній і меценат реконструкції, народний депутат України В.Новинський.