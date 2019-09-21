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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
19:19 • 61580 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 111672 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 103501 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 110485 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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6 марта, 07:39 • 119781 просмотра

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5 марта, 17:33 • 148341 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

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Рэпер Alyona Alyona получила международную музыкальную премию

Рэпер Alyona Alyona получила международную музыкальную премию

Киев  •  УНН

 • 20354 просмотра

КИЕВ. 21 сентября. УНН. Украинский рэп-исполнительница Alyona Alyona получила в Германии международную награду Anchor award, которую ежегодно присуждают наиболее многообещающему новом артисту. Об этом говорится на официальной странице премии в Facebook, сообщает УНН.

Рэпера отметили за "массивный, динамичный драйв, поставленный на темные, качающие ритмы" и за популярность, которой она всего за год с начала карьеры добилась в мире.

Кроме украинки на премию претендовали британская R&B-певица Celeste, ее соотечественники инди-рокеры Drahla, инди и соул-дуэт из Нидерландов Feng Suave, норвежская поп-исполнительница Moyka и девичий инди-рок-квартет The Hormones из Китая.

Anchor - международная музыкальная премия, которая вручается наиболее перспективным молодым талантам. С 2016 года награждения проходят ежегодно в сентябре во время международного фестиваля Репербан (Reeperbahn Festival) в Гамбурге, Германия. Шесть номинантов из разных стран мира выбирает совет музыкальных специалистов, а победителя определяет жюри.

Напомним, объявлены победители украинской музыкальной премии Yuna-2019.

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