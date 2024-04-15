Реквизитора сериала приговорили к 1,5 годам тюрьмы за убийство украинки Галины Гатчинс

27-летнюю реквизиторку Ханну Гутьеррес-Рид, которая работала на съемках сериала Иржа, приговорили к 18 месяцам тюремного заключения за непредумышленное убийство оператора украинского происхождения Галины Гатчинс. Об этом сообщает Daily mail, передает УНН.

Детали

Судья Мэри Марлоу Соммер во время оглашения приговора заявила, что Гутьеррес-Рид "превратила безопасное оружие в смертоносное".

Молодая оружейница плакала, когда судья сегодня вслух читал ей в суде ее судьбу, упрекая ее за очевидное отсутствие угрызений совести.

"Ваш адвокат должен был сказать суду, что вы раскаялись", - сказала судья Мэри Марлоу Соммер.

Дополнение

Гутьеррес-Рид признали виновной после того, как присяжные установили, что она по ошибке зарядила боевой патрон в револьвер, которым Болдуин пользовался на съемочной площадке.

Такой приговор - максимальный по законам штата Нью-Мексико. Суд не учел просьбы адвокатов Гутьеррес-Рид и ее самой о назначении испытательного срока. Во время заседания Ханна умоляла о смягчении приговора.

В реквизитном оружии, за которое отвечала Ханна Гутиеррес-Рид на съемочной площадке Иржи, оказался боевой патрон, которым Алек Болдуин убил оператора Галину Хатчинс и ранил режиссера Джоэла Соузу.

Алек Болдуин, исполнитель главной роли и продюсер фильма, не признает себя виновным в обвинении в непредумышленном убийстве, и заявляет, что не нажимал на спусковой крючок. Суд над Алеком Болдуином состоится в июле этого года.

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