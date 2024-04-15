Реквизитора сериала приговорили к 1,5 годам тюрьмы за убийство украинки Галины Гатчинс

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Часть дискредитационной кампании: в СБУ отвергли заявления оккупантов, что некая "защита" якобы обжаловала в москве заочный арест Василия Малюка
  •  61039 просмотра

Часть дискредитационной кампании: в СБУ отвергли заявления оккупантов, что некая "защита" якобы обжаловала в москве заочный арест Василия Малюка

Эксклюзив
Более 1,3 тыс. заявок подано через "Дія" в международный Реестр убытков
  •  108691 просмотра

Более 1,3 тыс. заявок подано через "Дія" в международный Реестр убытков

Эксклюзив
С начала года в столичный ТЦК полицией доставлено более 1100 военнообязанных
  •  112231 просмотра

С начала года в столичный ТЦК полицией доставлено более 1100 военнообязанных

Эксклюзив
Бизнес висит на волоске: малые предприниматели жалуются на сокрушительную налоговую политику (ВИДЕО)
  •  111528 просмотра

Бизнес висит на волоске: малые предприниматели жалуются на сокрушительную налоговую политику (ВИДЕО)

Эксклюзив
Неделя больших возможностей: гороскоп для всех знаков Зодиака на 15 – 21 апреля
  •  100837 просмотра

Неделя больших возможностей: гороскоп для всех знаков Зодиака на 15 – 21 апреля

Эксклюзив
С оборота 5 млн грн после уплаты налогов останется лишь 720 тыс. грн. Какие начисления платит в Киеве среднестатистическое ООО - инфографика
12 апреля 2024, 09:57  •  202196 просмотра

С оборота 5 млн грн после уплаты налогов останется лишь 720 тыс. грн. Какие начисления платит в Киеве среднестатистическое ООО - инфографика

Эксклюзив
Строительство Национального военного мемориального кладбища: какие работы уже ведутся и кто их проводит
12 апреля 2024, 07:59  •  194914 просмотра

Строительство Национального военного мемориального кладбища: какие работы уже ведутся и кто их проводит

Эксклюзив
Национальное военное мемориальное кладбище будут строить в 8 этапов: сколько продлится строительство и на каком этапе возведут крематорий
12 апреля 2024, 06:58  •  194793 просмотра

Национальное военное мемориальное кладбище будут строить в 8 этапов: сколько продлится строительство и на каком этапе возведут крематорий

Эксклюзив
Пока женщина была за границей - мошенники подделали ее подпись и продали квартиру: специалисты КНИИСЭ о случаях из практики почерковедческих экспертиз
11 апреля 2024, 13:21  •  189485 просмотра

Пока женщина была за границей - мошенники подделали ее подпись и продали квартиру: специалисты КНИИСЭ о случаях из практики почерковедческих экспертиз

Эксклюзив
Эксперт о стоимости восстановления Трипольской ТЭС: это десятки миллиардов гривен
11 апреля 2024, 12:39  •  129105 просмотра

Эксперт о стоимости восстановления Трипольской ТЭС: это десятки миллиардов гривен

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12 апреля 2024, 06:00  •  301962 просмотра
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Институт двойных стандартов: как НБУ в чужом глазу пылинку видит, а в своем - пенька не замечает

11 апреля 2024, 05:00  •  355236 просмотра
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Государственная программа лечения бесплодия: какие есть ограничения и кто может воспользоваться

9 апреля 2024, 13:31  •  393466 просмотра

Реквизитора сериала приговорили к 1,5 годам тюрьмы за убийство украинки Галины Гатчинс

27-летнюю реквизиторку Анну Гутьеррес-Рид приговорили к 18 месяцам заключения за непредумышленное убийство оператора украинского происхождения Галины Хатчинс на съемках телесериала "Ржавчина".

Общество •   •  4877 просмотра
Реквизитора сериала приговорили к 1,5 годам тюрьмы за убийство украинки Галины Гатчинс

Ермак встретился с делегацией Lockheed Martin, производящих самолеты F-16

Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак встретился с делегацией компании Lockheed Martin, чтобы обсудить дальнейшую эксплуатацию истребителей F-16, увеличение оборонного производства в Украине благодаря сотрудничеству с американскими компаниями, а также усиление системы противовоздушной обороны Украины в условиях российских атак на критически важную инфраструктуру.

Война •   •  7113 просмотра
Ермак встретился с делегацией Lockheed Martin, производящих самолеты F-16

В Украине объявили I уровень опасности из-за гроз и шквального ветра

В Украине объявлен І уровень опасности (желтый) из-за грозы и шквального ветра 15-20 м/с, которые ожидаются в нескольких областях 15 и 16 апреля.

Происшествия •   •  6080 просмотра
В Украине объявили I уровень опасности из-за гроз и шквального ветра

В Запорожье из-за шквального ветра деревья упали на жилой дом

Сильный ветер в Запорожье вызвал падение веток деревьев на жилой дом, повредив 5 балконов и окно, но никто не пострадал.

Общество •   •  8072 просмотра
В Запорожье из-за шквального ветра деревья упали на жилой дом

Сумщина: армейцы рф обстреляли три общины в приграничье

В понедельник российские военные 4 раза обстреляли 3 приграничных населенных пункта в Сумской области Украины из минометов, авиабомб и авиаударов, вызвав 8 взрывов.

Война •   •  9004 просмотра
Сумщина: армейцы рф обстреляли три общины в приграничье

В Донецкой области погиб активист и военный Павел Петриченко

Павел Петриченко, известный активист и бывший руководитель штаба партии Сергея Притулы, погиб во время выполнения боевого задания в качестве сержанта 59-й бригады Вооруженных сил Украины в Донецкой области.

Общество •   •  10449 просмотра
В Донецкой области погиб активист и военный Павел Петриченко

В Кривом Роге отменили экстренное отключение света

Из-за экстремальных погодных условий в Кривом Роге большинство жителей города остались без света, но благодаря усилиям ДТЭК электроэнергия уже восстановлена для 145 000 семей.

Общество •   •  10138 просмотра
В Кривом Роге отменили экстренное отключение света

"Шахеды" в небе Украины звучат так же, как и в небе Ближнего Востока: Зеленский сделал еще один намек партнерам

Зеленский высоко оценил единство и эффективность союзников в защите от террора в небе Израиля, намекнув на аналогичной полной поддержке Украины в сбивании беспилотников и ракет, чтобы защитить жизни людей и предотвратить дальнейшую эскалацию.

Война •   •  11794 просмотра
"Шахеды" в небе Украины звучат так же, как и в небе Ближнего Востока: Зеленский сделал еще один намек партнерам

США ввели новые санкции против режима в Беларуси

США внесли 10 физических и 12 юридических лиц в список санкций в отношении Белоруссии. Под ограничения попали 10 физических и 12 юридических лиц. В черный список попали граждане Белоруссии, Ливана, Сирии, Словакии и Швеции.

Экономика •   •  12340 просмотра
США ввели новые санкции против режима в Беларуси

Alyona alyona и Jerry Heil спели на самом масштабном промоконцерте в Амстердаме

Украинские артисты Alyona Alyona и Jerry Heil, которые будут представлять Украину на песенном конкурсе Евровидение 2024 года в Мальме, Швеция, выступили на крупнейшем промо-концерте Eurovision in Concert в Амстердаме и на популярном голландском телешоу.

Культура •   •  10084 просмотра
Alyona alyona и Jerry Heil спели на самом масштабном промоконцерте в Амстердаме