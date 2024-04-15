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Реквизитора сериала приговорили к 1,5 годам тюрьмы за убийство украинки Галины Гатчинс
27-летнюю реквизиторку Анну Гутьеррес-Рид приговорили к 18 месяцам заключения за непредумышленное убийство оператора украинского происхождения Галины Хатчинс на съемках телесериала "Ржавчина".
Ермак встретился с делегацией Lockheed Martin, производящих самолеты F-16
Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак встретился с делегацией компании Lockheed Martin, чтобы обсудить дальнейшую эксплуатацию истребителей F-16, увеличение оборонного производства в Украине благодаря сотрудничеству с американскими компаниями, а также усиление системы противовоздушной обороны Украины в условиях российских атак на критически важную инфраструктуру.
В Украине объявили I уровень опасности из-за гроз и шквального ветра
В Украине объявлен І уровень опасности (желтый) из-за грозы и шквального ветра 15-20 м/с, которые ожидаются в нескольких областях 15 и 16 апреля.
В Запорожье из-за шквального ветра деревья упали на жилой дом
Сильный ветер в Запорожье вызвал падение веток деревьев на жилой дом, повредив 5 балконов и окно, но никто не пострадал.
Сумщина: армейцы рф обстреляли три общины в приграничье
В понедельник российские военные 4 раза обстреляли 3 приграничных населенных пункта в Сумской области Украины из минометов, авиабомб и авиаударов, вызвав 8 взрывов.
В Донецкой области погиб активист и военный Павел Петриченко
Павел Петриченко, известный активист и бывший руководитель штаба партии Сергея Притулы, погиб во время выполнения боевого задания в качестве сержанта 59-й бригады Вооруженных сил Украины в Донецкой области.
В Кривом Роге отменили экстренное отключение света
Из-за экстремальных погодных условий в Кривом Роге большинство жителей города остались без света, но благодаря усилиям ДТЭК электроэнергия уже восстановлена для 145 000 семей.
"Шахеды" в небе Украины звучат так же, как и в небе Ближнего Востока: Зеленский сделал еще один намек партнерам
Зеленский высоко оценил единство и эффективность союзников в защите от террора в небе Израиля, намекнув на аналогичной полной поддержке Украины в сбивании беспилотников и ракет, чтобы защитить жизни людей и предотвратить дальнейшую эскалацию.
США ввели новые санкции против режима в Беларуси
США внесли 10 физических и 12 юридических лиц в список санкций в отношении Белоруссии. Под ограничения попали 10 физических и 12 юридических лиц. В черный список попали граждане Белоруссии, Ливана, Сирии, Словакии и Швеции.
Alyona alyona и Jerry Heil спели на самом масштабном промоконцерте в Амстердаме
Украинские артисты Alyona Alyona и Jerry Heil, которые будут представлять Украину на песенном конкурсе Евровидение 2024 года в Мальме, Швеция, выступили на крупнейшем промо-концерте Eurovision in Concert в Амстердаме и на популярном голландском телешоу.