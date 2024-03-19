Реконструкция областной филармонии, строительство укрытий в школах: Кипер рассказал о встрече с делегацией Швейцарии

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Во "Львовском арсенале" отказались комментировать непоставки мин для армии по контракту с МО
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Во "Львовском арсенале" отказались комментировать непоставки мин для армии по контракту с МО

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Все, к чему прикасается Гетманцев, убивает украинскую экономику - эксперт
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Все, к чему прикасается Гетманцев, убивает украинскую экономику - эксперт

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Фонд гарантирования вкладов продает имущество банков по заниженным ценам - владелец "Мегабанка"
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Фонд гарантирования вкладов продает имущество банков по заниженным ценам - владелец "Мегабанка"

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путин "неожиданно" выиграл выборы в рф: как отреагировали "коллеги"-диктаторы и цивилизованный мир
  •  170611 просмотра

путин "неожиданно" выиграл выборы в рф: как отреагировали "коллеги"-диктаторы и цивилизованный мир

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НАПК подтвердило, что проводит проверку использования руководителем Фонда гарантирования вкладов Рекрут авто банка, находящегося в процессе ликвидации
18 марта 2024, 09:47  •  141156 просмотра

НАПК подтвердило, что проводит проверку использования руководителем Фонда гарантирования вкладов Рекрут авто банка, находящегося в процессе ликвидации

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Законопроект Гетманцева о "клубе белого бизнеса" нарушает Конституцию Украины - эксперт
18 марта 2024, 08:54  •  133724 просмотра

Законопроект Гетманцева о "клубе белого бизнеса" нарушает Конституцию Украины - эксперт

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Весеннее равноденствие перед лунным затмением: гороскоп для всех знаков Зодиака на 18 – 24 марта
18 марта 2024, 06:06  •  132237 просмотра

Весеннее равноденствие перед лунным затмением: гороскоп для всех знаков Зодиака на 18 – 24 марта

Эксклюзив
Защита Лиева предполагает, что САП вернула дело в ОГП из-за того, что не видит в нем перспектив
15 марта 2024, 23:06  •  191838 просмотра

Защита Лиева предполагает, что САП вернула дело в ОГП из-за того, что не видит в нем перспектив

Эксклюзив
Спецэкспортеры вооружения обязаны проводить инспекции производств и складских запасов - "Украинская бронетехника"
15 марта 2024, 12:49  •  191018 просмотра

Спецэкспортеры вооружения обязаны проводить инспекции производств и складских запасов - "Украинская бронетехника"

Эксклюзив
На фронте продолжается ротация: что это значит и в чем ее особенность на этот раз
15 марта 2024, 10:54  •  187794 просмотра

На фронте продолжается ротация: что это значит и в чем ее особенность на этот раз

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Шольц в очередной раз отказался обсуждать поставки ракет Taurus Украине, назвав такие дискуссии "смешными"

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18 марта 2024, 13:13  •  157072 просмотра
Отсутствие логики: ДОТ пытаются критиковать за то, что украинские бойцы не будут голодными

Отсутствие логики: ДОТ пытаются критиковать за то, что украинские бойцы не будут голодными

15 марта 2024, 12:36  •  300786 просмотра
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Мэра Винницы Моргунова "пристыдили" минимальными расходами из бюджета на помощь украинской армии: детали

15 марта 2024, 08:49  •  316428 просмотра
Депутат от "Украинской стратегии Гройсмана" передал почти 400 гектаров государственной земли частной фирме: что известно

Депутат от "Украинской стратегии Гройсмана" передал почти 400 гектаров государственной земли частной фирме: что известно

13 марта 2024, 09:59  •  385312 просмотра

Реконструкция областной филармонии, строительство укрытий в школах: Кипер рассказал о встрече с делегацией Швейцарии

Председатель Одесской областной государственной администрации Олег Кипер встретился с генеральным директором Швейцарского агентства развития и сотрудничества Патрицией Данци. Стороны обсудить реконструкцию областной филармонии, строительство укрытий в школах и разработку стратегии восстановления и развития Одесской области.

Война •   •  8913 просмотра
Реконструкция областной филармонии, строительство укрытий в школах: Кипер рассказал о встрече с делегацией Швейцарии

россия развернет ЗРК "Панцирь" для защиты нефтегазовых объектов

россия планирует защитить свои нефтегазовые объекты системами ПВО "Панцирь".

Война •   •  8714 просмотра
россия развернет ЗРК "Панцирь" для защиты нефтегазовых объектов

Шольц в очередной раз отказался обсуждать поставки ракет Taurus Украине, назвав такие дискуссии "смешными"

Канцлер Германии Олаф Шольц отказался обсуждать поставки Украине ракет Taurus, назвав такие дискуссии "смешными", но подчеркнул, что решительная военная помощь Украине является важнейшим посланием президенту россии владимиру путину.

Война •   •  10317 просмотра
Шольц в очередной раз отказался обсуждать поставки ракет Taurus Украине, назвав такие дискуссии "смешными"

Politico: солдаты в Европе продолжают увольняться, именно тогда, когда они нужны НАТО

Западные союзники пытаются решить проблему удержания имеющихся военных в своих армиях.

Новости Мира •   •  8143 просмотра
Politico: солдаты в Европе продолжают увольняться, именно тогда, когда они нужны НАТО

Делегация Украины в Парламентской ассамблее ЕС представила проект резолюции к десятой годовщине российской агрессии

Украинская делегация приняла участие в Одиннадцатой пленарной сессии Парламентской ассамблеи ЕС - Восточные соседи в Брюсселе, где представила проект резолюции по десятой годовщине российской агрессии и второй годовщине полномасштабного вторжения России в Украину.

Война •   •  10598 просмотра
Делегация Украины в Парламентской ассамблее ЕС представила проект резолюции к десятой годовщине российской агрессии

В большинстве населенных пунктов Сумщины и Харьковщины после обстрелов рф возобновили трансляцию телевидения и радио

В Сумской и Харьковской областях специалисты восстановили доступ к радио и украинскому телевидению почти на всех объектах после российских обстрелов.

Война •   •  9666 просмотра
В большинстве населенных пунктов Сумщины и Харьковщины после обстрелов рф возобновили трансляцию телевидения и радио

Германия обвиняет офицера агентства военных закупок в шпионаже в пользу россии

Немецкого офицера по военным закупкам по имени Томас Х. обвиняют в попытке передачи секретной информации российской разведке.

Новости Мира •   •  8905 просмотра
Германия обвиняет офицера агентства военных закупок в шпионаже в пользу россии

Украина усиливает цифровое сотрудничество с Британией и Эстонией: обсуждает проекты по искусственному интеллекту

Украина провела встречу в Лондоне с Великобританией и Эстонией с целью укрепления цифрового сотрудничества, представив свое инновационное видение и определив потенциальные совместные проекты в таких сферах, как искусственный интеллект и цифровые государственные услуги.

политика •   •  8835 просмотра
Украина усиливает цифровое сотрудничество с Британией и Эстонией: обсуждает проекты по искусственному интеллекту

Блинкен заверил Филиппины в незыблемости оборонных обязательств США

Блинкен заверил Филиппины в дальнейшей "железной" поддержке США и выполнении оборонных обязательств на фоне напряженности в отношениях с Китаем в спорном Южно-Китайском море.

Новости Мира •   •  7991 просмотра
Блинкен заверил Филиппины в незыблемости оборонных обязательств США

Завтра около 70 тысяч фермеров выйдут на протесты по всей Польше

Польские фермеры планируют сотни демонстраций и блокирование основных дорог по всей Польше 20 марта, ожидается, что к протестам присоединятся около 70 000 фермеров.

Новости Мира •   •  11296 просмотра
Завтра около 70 тысяч фермеров выйдут на протесты по всей Польше