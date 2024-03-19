Реконструкция областной филармонии, строительство укрытий в школах: Кипер рассказал о встрече с делегацией Швейцарии

Глава Одесской облгосадминистрации Олег Кипер встретился с генеральным директором Швейцарского агентства развития и сотрудничества Патрицией Данци, передает УНН.

Детали

В ходе встречи стороны обсудили необходимость реконструкции областной филармонии, строительство укрытий в учебных заведениях, важность разработки Стратегии восстановления и развития Одесской области.

"Благодарен госпоже Патриции за особое внимание к нашему региону и сотрудничеству в рамках швейцарско-украинских проектов DECIDE и EGAP. Мы крайне заинтересованы в возможности привлечения Швейцарии к участию в проектах по восстановлению инфраструктуры в Одесской области, поэтому работаем в этом направлении", - пишет Кипер.

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Одесщина стала эпицентром международных встреч. В прошлом году регион посетило более 100 делегаций. Так, в декабре Одесскую область посетил специальный уполномоченный МИД Греции по вопросам Украины Спиридон Ламбридис и генеральный консул Греческой Республики в Одессе Димитриос Дохтсис. Оба осудили российские атаки и заявили о готовности греческой стороны присоединиться к восстановлению Одесской области в послевоенное время.

В том же месяце Кипер встретился со шведскими официальными лицами, чтобы обсудить продолжающиеся атаки россии и заручиться дальнейшей поддержкой региональной безопасности. В результате проведенной встречи Одесская область ожидает от шведской стороны помощь в укреплении безопасности региона.

В ноябре Одессу посетил новоназначенный министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон. Во время визита Кэмерон ознакомился с последствиями российского терроризма, нацеленного на украинское зерно, портовую гражданскую инфраструктуру и памятники архитектуры Одессы.