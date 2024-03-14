Регулятор проверил операторов на готовность к блэкаутам и оштрафовал lifecell на более 10 млн грн

Украинский регулятор наложил штраф в около 10,45 млн грн на ООО "лайфселл" за невыполнение требований по обеспечению автономными источниками питания и топливом для устойчивого функционирования своей сети в одной из областей, сообщили в НКЭК 13 марта, пишет УНН.

Детали

Как сообщается, НКЭК провел проверки состояния готовности сетей операторов к бесперебойному предоставлению услуг мобильной связи в случае возможных блэкаутов.

Регулятор начал проверки операторов в нескольких областях в январе прошлого года. Всего было проведено 22 такие проверки на объектах операторов "большой тройки" в нескольких областях. Сообщается, что были выявлены нарушения у всех трех операторов мобильной связи. "Однако результаты повторных внеплановых проверок... свидетельствуют об устранении операторами ранее выявленных нарушений", - отметили в регуляторе.

При этом там указали, что "по результатам внеплановой проверки ООО "лайфселл", проведенной в период с 07 по 20 декабря 2023 года по выполнению распоряжения НКЭК... относительно обеспечения автономными источниками электропитания и горюче-смазочными материалами, которые необходимы для устойчивого функционирования электронной коммуникационной сети поставщика минимум в течение трех суток в Ровенской области, зафиксировано невыполнение требований указанного распоряжения НКЭК".

"НКЭК приняло решение о применении... санкций к ООО "лайфселл" в виде штрафа в размере 0,1% дохода, полученного за предоставление соответствующих электронных коммуникационных услуг за последний отчетный год, предшествовавший году, в котором налагается штраф, что составляет 10 миллионов 450 тысяч 511 гривен 70 копеек", - указали в регуляторе.

Напомним,

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