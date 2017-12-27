Реформа МЗ будет завершена в 2018 году

"В 2018 году мы завершим реформу нашего министерства здравоохранения и части реформы Государственной службы. В Минздраве будет совершенно новая структура, которая будет состоять из 5 новых региональных директоратов. Работники в них будут избраны на открытых честных конкурсах и будут иметь рыночные зарплаты" , - сказал он.

По словам П.Ковтонюка, пока двое генеральных директоров присоединились к команде МЗ, а в январе будут объявлены новые конкурсы с генеральными директоратов.

Он также отметил, что Минздрав начинает подготовку законопроекта о профессиональном лицензирования врачебной деятельности.

Как сообщал УНН, 19 октября Верховная Рада приняла в целом законопроект "О государственных финансовые гарантии предоставления врачебных услуг и медицинских средств", поданный правительством.