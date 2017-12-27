Реформа МОЗ буде завершена у 2018 році
Київ • УНН
КИЇВ. 27 грудня. УНН. Реформа Міністерства охорони здоров'я України буде завершена до кінця 2018 року. Про це сьогодні розповів на засіданні уряду заступник міністра охорони здоров'я Павло Ковтонюк, передає кореспондент УНН.
"У 2018 році ми завершимо реформу нашого міністерства охорони здоров'я і частини реформи Державної служби. У МОЗі буде зовсім нова структура, яка буде складатися з 5 нових регіональних директоратів. Працівники в них будуть обрані на відкритих чесних конкурсах та будуть мати ринкові зарплати", - сказав він.
За словами П.Ковтонюка, наразі двоє генеральних директорів долучилися до команди МОЗ, а в січні будуть оголошені нові конкурси до генеральних директоратів.
Він також зазначив, що МОЗ починає підготовку законопроекту про професійне ліцензування лікарської діяльності.
Як повідомляв УНН, 19 жовтня Верховна Рада ухвалила в цілому законопроект "Про державні фінансові гарантії надання лікарських послуг та медичних засобів", поданий урядом.