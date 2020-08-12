Реформа строительной отрасли: Одесская ГАСИ вводит в эксплуатацию ЖК без окон и лифтов - СМИ

“Очередные новые чиновники Одесской ГАСИ приняли в эксплуатацию ЖК „АВАНГАРД“, который строится в одноименном поселке под Одессой. Они позволили ввести в эксплуатацию дом, строительство которого еще не завершено: здесь нет лифтов, окон, полноценной пожарной сигнализации, что делает проживание опасным. Также строители не до конца выполнили отделочные работы в коридорах и других местах общего пользования, в полном объеме не смонтировали систему электроснабжения”, — говорится в материале.

По данным СМИ, несмотря на очевидные факты, справка о рассмотрении документов, представленных для принятия в эксплуатацию законченного строительства и выдачи сертификата, была подписана 31 июля 2020 главным инспектором строительного надзора инспекционного отдела департамента ГАСИ в Одесской области Кузьменко А.А.

“В документе цинично указывается, что застройщик выполнил все требования по доступности комплекса для маломобильных групп населения. Однако, как можно увидеть на фото, все это не соответствует действительности. Такое принятия в эксплуатацию свидетельствует об уровне коррупции в целом в Госархстройинспекции, а не только в отдельном департаменте ГАСИ в Одесской области, который сейчас возглавляет Андрей Грейц. Мы исследовали, насколько это новое лицо в системе ГАСИ и какова архитектура коррупционной схемы”, — сообщает издание.

Оно напоминает, что 16 ноября 2018 руководителя Управления Госархстройинспекции в Херсонской области Циклинского С.В. вместе с сообщником — главным инспектором строительного надзора инспекционного отдела херсонской ГАСИ Вакуленко В.В. задержали при получении взятки.

“Но есть еще одна маленькая деталь: тогда, чудом удалось спрятаться еще одному фигуранту коррупционной банды ГАСИ — начальнику инспекционного отдела в Херсонской области Андрею Грейцу. Ведь именно он долгое время руководил местными инспекторами ГАСИ для побуждения застройщиков к неформальной экономической активности. В те времена, он незаметно был переведен на должность рядового инспектора ГАСИ в соседней Николаевской области, которую впоследствии и возглавил. Такой же партизанский путь он прошел и в Одесской области”, — говорится в статье.

17 июля 2020, по утверждению “Антикора”, Грейца перевели из инспекционного отдела в отдел по работе с разрешительными документами, и в тот же день он становится исполняющим обязанности директора Департамента ГАСИ в Одесской области.

“Это сделано для того, чтобы совмещать распределение документов на „положительные“ и „отрицательные“ и их регистрацию, имея доступ к Реестру строительной деятельности. Сейчас, все вопросы по получению разрешительного документа или введение объекта в эксплуатацию „решаются“ в самом помещении Департамента ГАСИ в Одесской области, и застройщики выражают свою благодарность в денежном эквиваленте там же новоиспеченному кассиру — Владу Вакуленко. Чуть не забыли мы о Алле Кузьменко, которая подписала справку по ЖК „АВАНГАРД“. Она также была инспектором инспекционного отдела в Николаевской ГАСИ во времена руководства ею Андрея Грейца”, — подчеркивает издание.

Оно уверяет, что это наглядные последствия последней реформы строительной отрасли.

“Ее истинные цели уже всем понятны: работники ГАСИ под прикрытием карантина и политической крыши используют новые возможности для получения взяток от застройщиков, по лучшим канонам отцов-основателей: Сергея Кучера, Александр Сергиенко и Алексея Кудрявцева”, — резюмируется в материале.