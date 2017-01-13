Представитель Д.Трампа обсудил с послом РФ организацию переговоров с В.Путиным - СМИ

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КИЕВ. 13 января. УНН. Представитель избранного президента США Шон Спайсер подтвердил сообщение о разговоре одного из главных советников Дональда Трампа с послом России в США, но заявил, что тема разговора касалась организации телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным после инаугурации нового руководителя США, а не дипломатических санкций Вашингтона, передает УНН со ссылкой на "Радио Свобода".

По его словам, разговор советника избранного президента по национальной безопасности Майкла Флинна и посла России Сергея Кисляка произошел не 29 декабря, а 28-го - за день до введения Вашингтоном широких дипломатических санкций против Москвы из-за ее кибервмешательства в президентские выборы в США.

Ранее в пятницу АР, ссылаясь на неназванного высокопоставленного чиновника США, сообщил, что Флинн и Кисляк разговаривали 29 декабря - в день объявления санкций.

В предыдущий день, в четверг, об этом разговоре Флинна и Кисляка писало и издание Washington Post, но, по его данным, этот разговор состоялся еще накануне 29 декабря.

Как написало издание со ссылкой на неназванного чиновника из команды Трампа, Флинн уже и раньше звонил Кисляку - в частности, чтобы выразить соболезнования по поводу убийства посла России в Турции или катастрофы российского самолета с военным хором.

29 декабря президент США Барак Обама объявил о немедленном выдворении 35 российских дипломатов и закрытии нескольких имений российских диппредставительств в США в ответ на кибервмешательства России в президентские выборы в США, что, по данным американской разведки, было осуществлено по приказу высшего руководства России.

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