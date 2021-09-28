Реальная зарплата украинцев за месяц уменьшилась на 2,2%
Киев • УНН
КИЕВ. 28 сентября. УНН. Реальная зарплата в августе по сравнению с июлем уменьшилась на 2,2%, а против сентября 2020 года - выросла на 10,9%. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Госстатистики.
Детали
Размер средней заработной платы в августе уменьшился до 13 997 грн.
Так, по сравнению с июлем размер средней номинальной заработной платы уменьшился на 2,4%, или на 348 грн. В годовом измерении (по сравнению с августом прошлого года) зафиксирован рост на 22,3%.
При этом на 1 сентября 2021 года задолженность по выплате заработной платы составила 3,93 млрд грн, уменьшившись за месяц на 0,8%.
На начало сентября этого года три четверти задолженности приходилось на промышленность (75,8%). При этом более половины образовано в Донецкой (20,2%), Днепропетровской (12,9%), Харьковской (12,3%) областях и городе Киеве (19,0%).
Добавим, данные приведены без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, города Севастополя и части временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях.
Отметим, реальная заработная плата характеризует покупательную способность номинальной заработной платы под влиянием изменений потребительских цен на товары и услуги и уровня налогов и обязательных платежей.
Добавим
Уровень безработицы среди граждан в возрасте 15 лет и старше и в возрасте 15-70 лет во втором квартале 2021 года в Украине начало снижаться - с более 10% в первом квартале до 9,3% или 1,6 млн человек. Количество занятого населения в возрасте 15 лет и старше и в возрасте 15-70 лет составило по 15,8 млн человек.