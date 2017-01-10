СБ ООН осудил теракт в Египте и требует привлечь виновных к правосудию
Киев • УНН
КИЕВ. 10 января. УНН. Совет Безопасности ООН резко осудил теракт в Египте, из-закоторого погибли девять военнослужащих. В принятом в понедельник вечером заявлении члены СБ назвали нападение "варварским и подлым", а также призвали страны предоставить Каиру помощь в поиске и привлечении к правосудию ответственных за этот инцидент, передает УНН.
В Совбезе в очередной раз напомнили, что терроризм во всех его формах и проявлениях представляет "одну из самых серьезных угроз для международного мира и безопасности", а также является преступлением, какие бы цели не преследовал.
"Члены Совета Безопасности подчеркнули необходимость привлечения исполнителей, организаторов и спонсоров актов терроризма к правосудию и с этой целью призвали все государства активно сотрудничать с правительством Египта и другими властями согласно их обязательствам в рамках международного права и резолюций СБ", - говорится в документе .
Напомним, что девять сотрудников египетских сил безопасности погибли в понедельник утром в результате нападения на блокпост в городе Эль-Ариш на севере Синайского полуострова. По информации, поступающей сначала на подъезде к КПП сработала взрывчатка, заложенная в автомобиль, затем экстремисты обстреляли блокпост из гранатометов.
Как сообщал УНН, Министерство иностранных дел Украины решительно осуждает террористические акты , которые произошли в течение последних дней, в частности, в Египте, Израиле, Ираке и Турции, в результате которых погибли десятки человек и около сотни получили ранения.