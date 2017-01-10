РБ ООН засудила теракт в Єгипті і вимагає притягнути винних до правосуддя

У Радбезі в черговий раз нагадали, що тероризм у всіх його формах і проявах являє “одну з найбільш серйозних загроз для міжнародного миру і безпеки”, а також є злочином, які б цілі не переслідував.

“Члени Ради Безпеки підкреслили необхідність залучення виконавців, організаторів і спонсорів актів тероризму до правосуддя і з цією метою закликали всі держави активно співпрацювати з урядом Єгипту та іншими владою згідно з їх зобов’язаннями в рамках міжнародного права і резолюцій РБ”, — йдеться в документі.

Нагадаємо, що дев’ять співробітників єгипетських сил безпеки загинули в понеділок вранці в результаті нападу на блокпост в місті Ель-Аріш на півночі Синайського півострова. За інформацією, що надходить, спочатку на під’їзді до КПП спрацювала вибухівка, закладена в автомобіль, потім екстремісти обстріляли блокпост з гранатометів.

Як повідомляв УНН, Міністерство закордонних справ України рішуче засуджує терористичні акти, що сталися упродовж останніх днів, зокрема, в Єгипті, Ізраїлі, Іраку та Туреччині, в результаті яких загинули десятки осіб та близько сотні дістали поранення.