Разведчики обнаружили и обезвредили российский ЗРК "Стрела-10"

Бойцы подразделения активных действий Главного управления разведки Минобороны Украины на фронте обнаружили и нанесли удар по зенитно-ракетному комплексу российских войск "Стрела-10". Об этом в Telegram сообщила пресс-служба управления разведки Минобороны Украины, пишет УНН.

Детали

По данным разведки, 14 апреля 2024 года бойцы подразделения активных действий ГУР МО Украины на фронте обнаружили и нанесли удар по российскому зенитно-ракетному комплексу "Стрела-10".

Как отмечается в сообщении, в этот день вражеские зенитчики как раз праздновали день войск противовоздушной обороны России, поэтому получили надлежащее поздравление.

В результате атаки российская "стрела" больше не стреляет - комплекс обезврежен! -говорится в сообщении.

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