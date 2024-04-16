Разведчики обнаружили и обезвредили российский ЗРК "Стрела-10"
Киев • УНН
Бойцы подразделения активных действий Главного управления разведки Минобороны Украины обнаружили и обезвредили российский зенитно-ракетный комплекс "Стрела-10" на передовой 14 апреля 2024 года, когда российские войска противовоздушной обороны праздновали свой профессиональный праздник.
Бойцы подразделения активных действий Главного управления разведки Минобороны Украины на фронте обнаружили и нанесли удар по зенитно-ракетному комплексу российских войск "Стрела-10". Об этом в Telegram сообщила пресс-служба управления разведки Минобороны Украины, пишет УНН.
Детали
По данным разведки, 14 апреля 2024 года бойцы подразделения активных действий ГУР МО Украины на фронте обнаружили и нанесли удар по российскому зенитно-ракетному комплексу "Стрела-10".
Как отмечается в сообщении, в этот день вражеские зенитчики как раз праздновали день войск противовоздушной обороны России, поэтому получили надлежащее поздравление.
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Напомним
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