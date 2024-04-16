ukenru
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Ищешь правду?

Присоединяйся к нашему Telegram-каналу!

Разведчики обнаружили и обезвредили российский ЗРК "Стрела-10"

Разведчики обнаружили и обезвредили российский ЗРК "Стрела-10"

Киев  •  УНН

16 апреля 2024, 06:36  •  7891 просмотра

Read in English

Бойцы подразделения активных действий Главного управления разведки Минобороны Украины обнаружили и обезвредили российский зенитно-ракетный комплекс "Стрела-10" на передовой 14 апреля 2024 года, когда российские войска противовоздушной обороны праздновали свой профессиональный праздник.

Бойцы подразделения активных действий Главного управления разведки Минобороны Украины на фронте обнаружили и нанесли удар по зенитно-ракетному комплексу российских войск "Стрела-10". Об этом в Telegram сообщила пресс-служба управления разведки Минобороны Украины, пишет УНН.

Детали

По данным разведки, 14 апреля 2024 года бойцы подразделения активных действий ГУР МО Украины на фронте обнаружили и нанесли удар по российскому зенитно-ракетному комплексу "Стрела-10".

Как отмечается в сообщении, в этот день вражеские зенитчики как раз праздновали день войск противовоздушной обороны России, поэтому получили надлежащее поздравление.

В результате атаки российская "стрела" больше не стреляет - комплекс обезврежен!

-говорится в сообщении.

Напомним

Украинские Силы специальных операций уничтожили российский комплекс радиоэлектронной борьбы "Житель" на Запорожском направлении, обнаружив его во время разведки.napriamku-video

Ольга Розгон

Ольга Розгон

Война
holovne-upravlinnia-rozvidky-ukrainaГлавное управление разведки Украины
syly-spetsialnykh-operatsii-ukrainaСилы специальных операций Вооруженных сил Украины
ukrainaУкраина
zaporozheЗапорожье
Эксклюзив
Часть дискредитационной кампании: в СБУ отвергли заявления оккупантов, что некая "защита" якобы обжаловала в москве заочный арест Василия Малюка
  •  106490 просмотра

Часть дискредитационной кампании: в СБУ отвергли заявления оккупантов, что некая "защита" якобы обжаловала в москве заочный арест Василия Малюка

Эксклюзив
Более 1,3 тыс. заявок подано через "Дія" в международный Реестр убытков
  •  120149 просмотра

Более 1,3 тыс. заявок подано через "Дія" в международный Реестр убытков

Эксклюзив
С начала года в столичный ТЦК полицией доставлено более 1100 военнообязанных
  •  123671 просмотра

С начала года в столичный ТЦК полицией доставлено более 1100 военнообязанных

Эксклюзив
Бизнес висит на волоске: малые предприниматели жалуются на сокрушительную налоговую политику (ВИДЕО)
  •  118713 просмотра

Бизнес висит на волоске: малые предприниматели жалуются на сокрушительную налоговую политику (ВИДЕО)

Эксклюзив
Неделя больших возможностей: гороскоп для всех знаков Зодиака на 15 – 21 апреля
  •  101649 просмотра

Неделя больших возможностей: гороскоп для всех знаков Зодиака на 15 – 21 апреля

Эксклюзив
С оборота 5 млн грн после уплаты налогов останется лишь 720 тыс. грн. Какие начисления платит в Киеве среднестатистическое ООО - инфографика
12 апреля 2024, 09:57  •  202736 просмотра

С оборота 5 млн грн после уплаты налогов останется лишь 720 тыс. грн. Какие начисления платит в Киеве среднестатистическое ООО - инфографика

Эксклюзив
Строительство Национального военного мемориального кладбища: какие работы уже ведутся и кто их проводит
12 апреля 2024, 07:59  •  195290 просмотра

Строительство Национального военного мемориального кладбища: какие работы уже ведутся и кто их проводит

Эксклюзив
Национальное военное мемориальное кладбище будут строить в 8 этапов: сколько продлится строительство и на каком этапе возведут крематорий
12 апреля 2024, 06:58  •  194928 просмотра

Национальное военное мемориальное кладбище будут строить в 8 этапов: сколько продлится строительство и на каком этапе возведут крематорий

Эксклюзив
Пока женщина была за границей - мошенники подделали ее подпись и продали квартиру: специалисты КНИИСЭ о случаях из практики почерковедческих экспертиз
11 апреля 2024, 13:21  •  189605 просмотра

Пока женщина была за границей - мошенники подделали ее подпись и продали квартиру: специалисты КНИИСЭ о случаях из практики почерковедческих экспертиз

Эксклюзив
Эксперт о стоимости восстановления Трипольской ТЭС: это десятки миллиардов гривен
11 апреля 2024, 12:39  •  129208 просмотра

Эксперт о стоимости восстановления Трипольской ТЭС: это десятки миллиардов гривен

Новости по теме
Разведчики обнаружили и обезвредили российский ЗРК "Стрела-10"

Разведчики обнаружили и обезвредили российский ЗРК "Стрела-10"

  •  7891 просмотра
Курс валют на 16 апреля: доллар вырос на 18 копеек

Курс валют на 16 апреля: доллар вырос на 18 копеек

  •  8599 просмотра
Смертельное ДТП на Житомирщине: дело нардепа Николаенко направили в суд

Смертельное ДТП на Житомирщине: дело нардепа Николаенко направили в суд

  •  7977 просмотра
В Госдепе ответили, почему союзники по-разному защищают Израиль и Украину

В Госдепе ответили, почему союзники по-разному защищают Израиль и Украину

  •  16763 просмотра
Ситуация на юге остается напряженной, враг не прекращает террор, в том числе и на энергообъекты - Гуменюк

Ситуация на юге остается напряженной, враг не прекращает террор, в том числе и на энергообъекты - Гуменюк

  •  13648 просмотра
Ручное управление или как Минюст способствует рейдерским процессам во время войны

Ручное управление или как Минюст способствует рейдерским процессам во время войны

  •  61670 просмотра
В небе над Николаевщиной ночью сбили один вражеский "шахед"

В небе над Николаевщиной ночью сбили один вражеский "шахед"

  •  12750 просмотра
Армия рф ночью и утром обстреляла три громады Сумщины, зафиксировано почти 20 взрывов

Армия рф ночью и утром обстреляла три громады Сумщины, зафиксировано почти 20 взрывов

  •  12275 просмотра
По Харькову за сутки ударов рф не фиксировали, в области тракторист подорвался на взрывчатке - ОВА

По Харькову за сутки ударов рф не фиксировали, в области тракторист подорвался на взрывчатке - ОВА

  •  11360 просмотра
Байден снова призвал Конгресс к действиям: "россия не остановится в Украине"

Байден снова призвал Конгресс к действиям: "россия не остановится в Украине"

  •  11934 просмотра

Популярные

США не будут сбивать дроны над Украиной - Кирби

США не будут сбивать дроны над Украиной - Кирби

  •  96449 просмотра
В Пенсильвании вспыхнул завод по производству снарядов для армии США

В Пенсильвании вспыхнул завод по производству снарядов для армии США

  •  79066 просмотра
BBC: Европейские компании помогают России строить корабли

BBC: Европейские компании помогают России строить корабли

  •  88455 просмотра
Нетаньяху дал поручение подготовить список целей в Иране

Нетаньяху дал поручение подготовить список целей в Иране

  •  95763 просмотра
МВФ и Всемирный банк обсудят использование замороженных активов РФ для помощи Украине

МВФ и Всемирный банк обсудят использование замороженных активов РФ для помощи Украине

  •  68354 просмотра

Публикации

Ручное управление или как Минюст способствует рейдерским процессам во время войны

Ручное управление или как Минюст способствует рейдерским процессам во время войны

  •  61670 просмотра
"Клуб проклятых" или какие риски несет в себе законопроект Гетманцева о "клубе белого бизнеса"

"Клуб проклятых" или какие риски несет в себе законопроект Гетманцева о "клубе белого бизнеса"

12 апреля 2024, 06:00  •  319020 просмотра
Сомнительный профессор в сомнительном вузе: как один депутат строит свою научную карьеру

Сомнительный профессор в сомнительном вузе: как один депутат строит свою научную карьеру

11 апреля 2024, 08:47  •  355902 просмотра
Институт двойных стандартов: как НБУ в чужом глазу пылинку видит, а в своем - пенька не замечает

Институт двойных стандартов: как НБУ в чужом глазу пылинку видит, а в своем - пенька не замечает

11 апреля 2024, 05:00  •  370970 просмотра
Почти год Олег Кипер возглавляет Одесскую область: о смене гражданства жены, закрытой декларации и жизни под ракетами в эксклюзивном интервью

Почти год Олег Кипер возглавляет Одесскую область: о смене гражданства жены, закрытой декларации и жизни под ракетами в эксклюзивном интервью

10 апреля 2024, 15:37  •  373723 просмотра

Разведчики обнаружили и обезвредили российский ЗРК "Стрела-10"

Бойцы подразделения активных действий Главного управления разведки Минобороны Украины обнаружили и обезвредили российский зенитно-ракетный комплекс "Стрела-10" на передовой 14 апреля 2024 года, когда российские войска противовоздушной обороны праздновали свой профессиональный праздник.

Война •   •  7891 просмотра
Разведчики обнаружили и обезвредили российский ЗРК "Стрела-10"

Курс валют на 16 апреля: доллар вырос на 18 копеек

Национальный банк Украины установил официальный курс гривны на уровне 39,5737 UAH/USD, девальвировав ее на 18 копеек.

Экономика •   •  8599 просмотра
Курс валют на 16 апреля: доллар вырос на 18 копеек

Смертельное ДТП на Житомирщине: дело нардепа Николаенко направили в суд

Дело народного депутата Украины Андрея Николаенко о смертельном ДТП в Житомирской области, где он на скорости сбил насмерть 18-летнего пешехода, передано в суд.

Криминал и ЧП •   •  7977 просмотра
Смертельное ДТП на Житомирщине: дело нардепа Николаенко направили в суд

В Госдепе ответили, почему союзники по-разному защищают Израиль и Украину

Спикер Государственного департамента США заявил, что США выделили миллиарды долларов на предоставление Украине систем противовоздушной обороны и наступательных вооружений с первого дня российского вторжения.

Война •   •  16763 просмотра
В Госдепе ответили, почему союзники по-разному защищают Израиль и Украину

Ситуация на юге остается напряженной, враг не прекращает террор, в том числе и на энергообъекты - Гуменюк

Ситуация на юге Украины остается напряженной: враг продолжает терроризировать, обстреливая энергетические объекты и пытаясь обнаружить украинские средства противовоздушной обороны.

Война •   •  13648 просмотра
Ситуация на юге остается напряженной, враг не прекращает террор, в том числе и на энергообъекты - Гуменюк

Ручное управление или как Минюст способствует рейдерским процессам во время войны

Министерство юстиции Украины не просто подменяет собой суд, но и нарушает при этом законы. Антирейдерская Коллегия которая в свое время была создана при министерстве, препятствует мирному урегулированию корпоративных конфликтов, незаконно аннулирует регистрации права собственности на имущество и, по сути, способствует рейдерским процессам по отношению к компаниям.

политика •   •  61670 просмотра
Ручное управление или как Минюст способствует рейдерским процессам во время войны

В небе над Николаевщиной ночью сбили один вражеский "шахед"

Один беспилотник Shahed был сбит силами ПВО над Николаевской областью ночью. В понедельник российские войска обстреляли Очаковскую и Куцурубскую общины.

Общество •   •  12750 просмотра
В небе над Николаевщиной ночью сбили один вражеский "шахед"

Армия рф ночью и утром обстреляла три громады Сумщины, зафиксировано почти 20 взрывов

Российская армия ночью и утром обстреляла три громады в Сумской области, прозвучало почти 20 взрывов.

Война •   •  12275 просмотра
Армия рф ночью и утром обстреляла три громады Сумщины, зафиксировано почти 20 взрывов

По Харькову за сутки ударов рф не фиксировали, в области тракторист подорвался на взрывчатке - ОВА

Двое гражданских погибли и четверо получили ранения в результате российского авиаудара по учебному заведению в селе Лукьянке Харьковского района, а около 20 населенных пунктов Харьковской области подверглись артиллерийским и минометным обстрелам со стороны российских войск.

Война •   •  11360 просмотра
По Харькову за сутки ударов рф не фиксировали, в области тракторист подорвался на взрывчатке - ОВА

Байден снова призвал Конгресс к действиям: "россия не остановится в Украине"

Байден призвал Конгресс одобрить помощь Украине, предупредив, что россия не остановится в Украине и ее агрессия угрожает НАТО и Европе, а премьер-министр Чехии Фиала заявил о необходимости продолжать поддержку Украины так долго, сколько это возможно.

политика •   •  11934 просмотра
Байден снова призвал Конгресс к действиям: "россия не остановится в Украине"