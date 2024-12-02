Разлив нефти из трубопровода "Дружба" на западе Польши: введено ограничение движения

На западе Польши, вблизи города Пнева, произошел разлив нефти из трубопровода "Дружба". Об этом сообщает TVP World, передает УНН.

Детали

Инцидент стал причиной введения ограничений на движение транспорта в этом районе и активации мер экстренного реагирования.

Утечка была зафиксирована на поле недалеко от автозаправочной станции, что привело к сильному запаху газа в окрестностях. Предварительные данные свидетельствуют о том, что утечка не представляет угрозы взрыва или пожара.

Управляющая компания PERN, отвечающая за трубопровод, в качестве меры предосторожности остановила работу одной из насосных подстанций. Восточный участок трубопровода уже был отключен, в то время как работы по отключению западного участка продолжаются.

На месте происшествия работают бригады химического реагирования и пожарные, которые обеспечивают контроль за ситуацией. Для проведения работ частично ограничено движение на национальной дороге 92, где внедрено реверсивное движение.

Официальные лица уверяют, что угрозы для населения нет. Однако компания PERN пока не комментирует масштаб убытков или возможное влияние на поставки нефти.

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