"Райффайзен банк" в рф с сентября вводит "дикий" процент на долларовые переводы: сколько будут брать

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"С 1 сентября 2023 года комиссия за зачисление средств из других банков (входящий перевод) в долларах США на счета клиентов — составит 50% от суммы перевода, минимум 1 000 долларов США, но не более суммы поступления. Максимальный размер комиссии составит 10 000 долларов США. Банк вынужден ограничивать количество входящих переводов в долларах США в связи с изменением рыночных условий. Мы рекомендуем клиентам использовать другие способы получения платежа", — заявило российское представительство банка.

Детали

Новые условия распространяются на все входящие переводы, зачисляемые на счета клиентов — физических лиц, малого и микро бизнеса (юридических лиц и индивидуальных предпринимателей) — уточнили в кредитной организации.

Таким образом, для физлиц минимальная комиссия вырастет вдвое — до тысячи долларов США. Ранне, с 20 июня банк брал с физлиц за зачисление средств из других банков в долларах 50% от суммы перевода. Минимальная сумма тогда была установлена в размере 500 долл.

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Дополнительно

"Райффайзен банк" с 1 августа приостановил прием и покупку наличной валюты у физлиц. Это решение банк объяснил необходимостью эффективно управлять своей валютной позицией.