"Райффайзен банк" у рф з вересня запроваджує "дикий" відсоток на доларові перекази: скільки братимуть
Київ • УНН
КИЇВ. 21 серпня. УНН. "Райффайзен банк" з 1 вересня запроваджує комісію за вхідні грошові перекази в доларах США, вона становитиме 50% від суми переказу. Відповідну заяву оприлюднено на сайті банку, передає УНН.
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"З 1 вересня 2023 року комісія за зарахування коштів з інших банків (вхідний переказ) у доларах США на рахунки клієнтів — становитиме 50% від суми переказу, щонайменше 1 000 доларів США, але не більше суми надходження. Максимальний розмір комісії становитиме 10 000 доларів США. Банк змушений обмежувати кількість вхідних переказів у доларах США у зв'язку зі зміною ринкових умов. Ми рекомендуємо клієнтам використовувати інші способи отримання платежу", — заявило російське представництво банку.
Деталі
Нові умови поширюються на всі вхідні перекази, що зараховуються на рахунки клієнтів — фізичних осіб, малого та мікро бізнесу (юридичних осіб та індивідуальних підприємців) — уточнили в кредитній організації.
Таким чином, для фізосіб мінімальна комісія зросте вдвічі — до тисячі доларів США. Раніше, з 20 червня банк брав з фізосіб за зарахування коштів з інших банків у доларах 50% від суми переказу. Мінімальна сума тоді була встановлена в розмірі 500 доларів.
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Додатково
"Райффайзен банк" з 1 серпня призупинив прийом та купівлю готівкової валюти у фізосіб. Це рішення банк пояснив необхідністю ефективно управляти своєю валютною позицією.