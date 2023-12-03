Расстрел украинских военнопленных в Донецкой области: Офис генпрокурора начал расследование

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В Нацполиции подтвердили: из-за якобы избиения Дубинского в СИЗО на место направили следственно-оперативную группу
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В Нацполиции подтвердили: из-за якобы избиения Дубинского в СИЗО на место направили следственно-оперативную группу

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Фронт динамичный, говорить о достижениях рф сейчас не можем - спикер Сухопутных войск ВСУ о Хромовом
1 декабря  •  157091 просмотра

Фронт динамичный, говорить о достижениях рф сейчас не можем - спикер Сухопутных войск ВСУ о Хромовом

Эксклюзив
Эксперт об изменениях каталога питания для военных от "Оператора тыла": сделает невозможным манипуляции
30 ноября  •  195667 просмотра

Эксперт об изменениях каталога питания для военных от "Оператора тыла": сделает невозможным манипуляции

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Главную елку страны и фотозону хотят выставить на продажу, а средства передать ВСУ: в Folk Ukraine рассказали подробности
30 ноября  •  183241 просмотра

Главную елку страны и фотозону хотят выставить на продажу, а средства передать ВСУ: в Folk Ukraine рассказали подробности

Эксклюзив
Незаконный отзыв лицензий у банков является базовым нарушением права собственности акционеров - юрист
30 ноября  •  167551 просмотра

Незаконный отзыв лицензий у банков является базовым нарушением права собственности акционеров - юрист

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Экономист рассказал, как блокада на границе с Польшей повлияет на стоимость новогоднего стола
30 ноября  •  159914 просмотра

Экономист рассказал, как блокада на границе с Польшей повлияет на стоимость новогоднего стола

Эксклюзив
Хурма для военных: Даниил Меньшиков рассказал о ловких дельцах и том, что они пытались завезти под видом гуманитарки
30 ноября  •  175457 просмотра

Хурма для военных: Даниил Меньшиков рассказал о ловких дельцах и том, что они пытались завезти под видом гуманитарки

Эксклюзив
Улучшение обслуживания клиентов и фрод-мониторинг: что искусственный интеллект может дать банковской сфере
29 ноября  •  228304 просмотра

Улучшение обслуживания клиентов и фрод-мониторинг: что искусственный интеллект может дать банковской сфере

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Эксперт объяснил, когда стоимость автогаза достигнет предела, за которым его использование станет невыгодным
29 ноября  •  200862 просмотра

Эксперт объяснил, когда стоимость автогаза достигнет предела, за которым его использование станет невыгодным

Эксклюзив
Политолог: нас ждут новые разоблачения коррупции в сфере питания военных
1 декабря  •  27202 просмотра

Политолог: нас ждут новые разоблачения коррупции в сфере питания военных

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Полномочия ФГВФЛ должны быть пересмотрены - юрист
28 ноября  •  213092 просмотра

Полномочия ФГВФЛ должны быть пересмотрены - юрист

Эксклюзив
Координатор штаба рассказал о попытке украинских водителей провести переговоры с польскими перевозчиками на границе
1 декабря  •  25769 просмотра

Координатор штаба рассказал о попытке украинских водителей провести переговоры с польскими перевозчиками на границе

Эксклюзив
Эксперт рассказал, как блокада границы влияет на цены на внутреннем рынке и когда поляки прекратят забастовку
28 ноября  •  200935 просмотра

Эксперт рассказал, как блокада границы влияет на цены на внутреннем рынке и когда поляки прекратят забастовку

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20 украинских водителей эвакуированы с польской границы из-за забастовки
1 декабря  •  23164 просмотра

20 украинских водителей эвакуированы с польской границы из-за забастовки

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Военный о реформировании системы питания в армии: главное убрать монополию и не набивать калорийность рациона солдата некачественными продуктами
28 ноября  •  45190 просмотра

Военный о реформировании системы питания в армии: главное убрать монополию и не набивать калорийность рациона солдата некачественными продуктами

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Новости по теме

Расстрел украинских военнопленных в Донецкой области: Офис генпрокурора начал расследование

Украина начала досудебное расследование по факту расстрела российскими военными безоружных украинских военнослужащих, поскольку это является нарушением Женевских конвенций и считается тяжким преступлением.

Война •   •  4889 просмотра
Расстрел украинских военнопленных в Донецкой области: Офис генпрокурора начал расследование

Непогода на Львовщине: без света осталось 395 населенных пунктов

395 населенных пунктов во Львовской области обесточены из-за мокрого снега; для восстановления электроснабжения "Львовоблэнерго" привлекло 507 специалистов и 177 единиц техники.

Общество •   •  6794 просмотра
Непогода на Львовщине: без света осталось 395 населенных пунктов

Сутки на Запорожье: российские оккупанты 86 раз обстреляли область

Российские войска нанесли удары по 86 населенным пунктам в Запорожской области 2 декабря, используя беспилотники и артиллерию. О жертвах не сообщалось.

Война •   •  11407 просмотра
Сутки на Запорожье: российские оккупанты 86 раз обстреляли область

В университете Филиппин во время католической мессы прогремел взрыв: четыре человека погибли, еще 50 пострадали

Взрыв в Университете Минданао в городе Марави во время католической мессы унес жизни четырех и ранил 50 человек; власти назвали его исламистским терроризмом. Занятия в университете приостановлены, усилены меры безопасности.

Новости Мира •   •  9499 просмотра
В университете Филиппин во время католической мессы прогремел взрыв: четыре человека погибли, еще 50 пострадали

В Нацполиции опровергли заявления Дубинского об избиении его в СИЗО

Полиция расследовала заявления о нападении на народного депутата Александра Дубинского в СИЗО, но не нашла никаких доказательств, которые бы подтверждали полученные травмы.

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В Нацполиции опровергли заявления Дубинского об избиении его в СИЗО

СтратКом ВСУ подтвердил расстрел украинских пленных оккупантами

Российские военные расстреляли двух безоружных украинских солдат, которые сдались в плен. Доказательства этого военного преступления будут переданы в международные органы.

Война •   •  18919 просмотра
СтратКом ВСУ подтвердил расстрел украинских пленных оккупантами

За ночь оккупанты дважды обстреляли Днепропетровскую область из тяжелой артиллерии

Российские войска атаковали Никополь и Червоногригорьевск в Украине из тяжелой артиллерии 3 декабря, Сообщений о жертвах не поступало.

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За ночь оккупанты дважды обстреляли Днепропетровскую область из тяжелой артиллерии

В оккупированном Старобельске вместо Святого Николая детей будет поздравлять Киш Бабай

Оккупанты в Старобельске запретили празднование Дня Святого Николая в школах, считая его сугубо украинским праздником.

Война •   •  22928 просмотра
В оккупированном Старобельске вместо Святого Николая детей будет поздравлять Киш Бабай

Враг за сутки 76 раз обстрелял Херсонщину, ранен один человек

За сутки российская армия 76 раз атаковала Херсонскую область, обстреливала жилые кварталы, завод и электросеть.

Война •   •  23162 просмотра
Враг за сутки 76 раз обстрелял Херсонщину, ранен один человек

В Париже мужчина напал с ножом на прохожих: один человек убит, двое ранены

Гражданин Франции напал с ножом на людей в Париже возле Эйфелевой башни, убив гражданина Германии и ранив двоих. Нападавший, за которым следили службы безопасности и который страдал психическим расстройством, был задержан полицией.

Новости Мира •   •  18563 просмотра
В Париже мужчина напал с ножом на прохожих: один человек убит, двое ранены