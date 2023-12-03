Расстрел украинских военнопленных в Донецкой области: Офис генпрокурора начал расследование

Украина начала досудебное расследование по видео с расстрелом безоружных военнослужащих ВСУ в Покровском районе оккупационными войсками РФ. Об этом сообщает Офис генерального прокурора, передает УНН.

Детали

Под процессуальным руководством Донецкой областной прокуратуры начато досудебное расследование в уголовном производстве по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины) - говорится в заметке.

В ведомстве подчеркнули, что убийство военнопленных является грубым нарушением Женевских конвенций и квалифицируется как тяжкое международное преступление.

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляют следователи ГУ СБУ в Донецкой и Луганской областях.

Дополнение

В ведомстве рассказали, что 2 декабря 2023 года в медиа было распространено видео расстрела безоружных украинских защитников российскими военнослужащими. По предварительным данным, это произошло возле одного из наблюдательных пунктов в районе с. Степное Покровского района.

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На видео зафиксировано, как группа лиц в российской форме в упор расстреливает двух безоружных военнослужащих в форме Вооруженных Сил Украины, которые сдавались в плен.

Напомним

Омбудсмен Украины Дмитрий Лубинец отреагировал на видео казни, отметив, что казнь тех, кто сдается в плен, - это военное преступление. Омбудсмен Украины по этому поводу уже обратился в Международный комитет Красного Креста и в Организацию Объединенных Наций.