Расстрел украинских военнопленных в Донецкой области: Офис генпрокурора начал расследование
Украина начала досудебное расследование по факту расстрела российскими военными безоружных украинских военнослужащих, поскольку это является нарушением Женевских конвенций и считается тяжким преступлением.
Непогода на Львовщине: без света осталось 395 населенных пунктов
395 населенных пунктов во Львовской области обесточены из-за мокрого снега; для восстановления электроснабжения "Львовоблэнерго" привлекло 507 специалистов и 177 единиц техники.
Сутки на Запорожье: российские оккупанты 86 раз обстреляли область
Российские войска нанесли удары по 86 населенным пунктам в Запорожской области 2 декабря, используя беспилотники и артиллерию. О жертвах не сообщалось.
В университете Филиппин во время католической мессы прогремел взрыв: четыре человека погибли, еще 50 пострадали
Взрыв в Университете Минданао в городе Марави во время католической мессы унес жизни четырех и ранил 50 человек; власти назвали его исламистским терроризмом. Занятия в университете приостановлены, усилены меры безопасности.
В Нацполиции опровергли заявления Дубинского об избиении его в СИЗО
Полиция расследовала заявления о нападении на народного депутата Александра Дубинского в СИЗО, но не нашла никаких доказательств, которые бы подтверждали полученные травмы.
СтратКом ВСУ подтвердил расстрел украинских пленных оккупантами
Российские военные расстреляли двух безоружных украинских солдат, которые сдались в плен. Доказательства этого военного преступления будут переданы в международные органы.
За ночь оккупанты дважды обстреляли Днепропетровскую область из тяжелой артиллерии
Российские войска атаковали Никополь и Червоногригорьевск в Украине из тяжелой артиллерии 3 декабря, Сообщений о жертвах не поступало.
В оккупированном Старобельске вместо Святого Николая детей будет поздравлять Киш Бабай
Оккупанты в Старобельске запретили празднование Дня Святого Николая в школах, считая его сугубо украинским праздником.
Враг за сутки 76 раз обстрелял Херсонщину, ранен один человек
За сутки российская армия 76 раз атаковала Херсонскую область, обстреливала жилые кварталы, завод и электросеть.
В Париже мужчина напал с ножом на прохожих: один человек убит, двое ранены
Гражданин Франции напал с ножом на людей в Париже возле Эйфелевой башни, убив гражданина Германии и ранив двоих. Нападавший, за которым следили службы безопасности и который страдал психическим расстройством, был задержан полицией.