Расстрел полицейских в Винницкой области: подозреваемые военнослужащие везли сто гранат и 25 тысяч патронов чтобы спрятать их на даче

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В феврале 2024 года "Газпром" впервые стал крупнейшим поставщиком трубопроводного газа в Китай, опередив многолетнего лидера - Туркменистан.
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37-летний волонтер получил ранения во время российского обстрела села Купянск-Узловой Купянского района 22 апреля.
В Украине хотят ввести начальную общевойсковую подготовку в школах и профтехучилищах. В Раде рассмотрят законопроект
Верховная Рада планирует ввести начальную общую военную подготовку для старшеклассников и учащихся профессионально-технических учебных заведений путем преподавания предмета "Защита Украины" с целью формирования у граждан первичных военных знаний и оборонного сознания.
В Украине заработал Координационный центр интегрированного управления границами - ГПСУ
В Украине запустили в работу координационный центр по интегрированному управлению границами для мониторинга и информирования о ситуации на государственной границе, содействие координации между пограничными ведомствами и подготовки ситуационных отчетов.