Расстрел полицейских в Винницкой области: подозреваемые военнослужащие везли сто гранат и 25 тысяч патронов чтобы спрятать их на даче

Военные, которые расстреляли полицейских в Винницкой области, везли 100 боевых гранат и 25 тысяч патронов, чтобы спрятать их у себя на даче. Об этом в эфире телеканала "Киев 24" сообщил руководитель Винницкой специализированной прокуратуры в сфере обороны Южного региона Алексей Рыхлюк, передает УНН.

После того как они (подозреваемые - ред.) сообщили, что оставили в водоеме определенное количество боеприпасов. В настоящее время проведен осмотр места происшествия с участием взрывотехников и водолазов. И уже предварительно установлено: найдено около 100 гранат, а также около 100 запалов к ним и около 25 000 патронов к стрелковому оружию калибра 5 45. Это предварительные данные в настоящее время, пока я с вами общаюсь, следователи еще проводят осмотр места происшествия и описывают это другое имущество. - рассказал прокурор.

Детали

Следователи также установили, куда именно везли боеприпасы задержанные военные.

Как они отметили у них, есть дом на территории винницкой области и со слов подозреваемых, именно туда они везли эти боеприпасы. В настоящее время это устанавливаются их показания. Проверяется очень большой комплекс следственных розыскных действий, которые в настоящее время указывать не могу. После окончания всех процессуальных действий можно будет более детальных предоставить эту информацию. - рассказал Рыхлюк.

В то же время информации, которая свидетельствовала бы о незаконном обороте наркотиков в этом деле, следователи не обнаружили. Прокурор опроверг слухи о том, что задержанные военные перевозили наркотики.

В настоящее время следствием не установлено, каких-либо данных, свидетельствующих о незаконном обороте наркотических средств. - сказал Рыхлюк.

Контекст

По данным следствия, 20 апреля ночью подозреваемые во время проверки автомобиля убили одного полицейского, ранили другого и скрылись с места происшествия. Правоохранители разыскали их и задержали в порядке ст. 208 УПК Украины в заброшенном здании в селе Липецкое Подольского района Одесской области.

Впоследствии двум военнослужащим сообщили о подозрении в убийстве и покушении на жизнь полицейских в Винницкой области. Сейчас обоим избрали меры пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.

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ГБР расследует факт дезертирства военнослужащих, причастных к расстрелу правоохранителей в Винницкой области 20 апреля.