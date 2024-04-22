Хотел скрыть гранаты: 26-летний подозреваемый в убийстве полицейского дал показания в суде (ВИДЕО)

26-летний военнослужащий, которого подозревают в убийстве и покушении на жизнь полицейских в Винницкой области, заявил, что планировал "отключить" правоохранителя, чтобы скрыть в багажнике гранаты, однако неожиданно для него вышел второй полицейский и он начал стрелять в него, передает корреспондент УНН.

Детали

26-летний Виталий во время рассмотрения ходатайства о применении меры пресечения признал, что убил человека.

Также он отметил, что якобы не хотел убивать полицейского. Он рассчитывал, что его с отцом остановил только один полицейский, которого он планировал "отключить", чтобы скрыть два ящика с гранатами в багажнике и убежать.

Когда нас остановил автомобиль полиции к нам вышел один полицейский и я долго наблюдал, что больше никого нет. То есть второго полицейского я вообще не видел. Я думал, что он возможно один... Перед нами был один полицейский который хочет, так сказать посмотреть то, что у меня в багажнике. Я не хотел, чтобы он узнал, что в ящиках, потому что понимал, что это тоже проблемы, статья. Когда я понял, что он один мы подошли к двери автомобиля я нанес ему удар. Я нанес удар, чтобы он потерял сознание, и мы поехали дальше. Но я не ожидал, что появится второй полицейский и начнет применять оружие. - рассказал в суде 26-летний Виталий.

Подозреваемый Виталий заявил, что второй полицейский начал стрелять в сторону автомобиля, где был отец подозреваемого.

С того момента я в автоматическом состоянии, состоянии шока можно сказать достал оружие перезарядил и начал работать в его сторону (полицейского - ред.) Я не хотел никого убивать. - сказал 26-летний Виталий.

Также он сообщил, что находился не в официальном отпуске. В багажнике автомобиля на котором он передвигался с отцом были военные вещи, прикрытые сеткой. Было 2 ящика. Там были гранаты F1 (10 штук) в каждом ящике.

Он сообщил, что хранил боеприпасы и гранаты дома 1 год. Боеприпасы считались списанными. Виталий говорит, что хотел закопать гранаты.

Виталий состоит в браке и имеет двое детей.

Расстрел полицейских в Винницкой области: 26-летний подозреваемый совершил не менее 4 выстрелов в правоохранителя

Винницкий городской суд отправил под стражу без возможности внесения залога 26-летнего военнослужащего.

Контекст

По данным следствия, 20 апреля ночью подозреваемые во время проверки автомобиля убили одного полицейского, ранили другого и скрылись с места происшествия. Правоохранители разыскали их и задержали в порядке ст. 208 УПК Украины в селе Липецкое Подольского района Одесской области.

Впоследствии двум военнослужащим сообщили о подозрении в убийстве и покушении на жизнь полицейских в Винницкой области.

ГБР расследует факт дезертирства военнослужащих, причастных к расстрелу правоохранителей в Винницкой области 20 апреля.