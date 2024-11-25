Рассел Кроу должен был воскреснуть в отмененном сиквеле «Гладиатора» Ника Кейва

Рассел Кроу должен был повторить свою роль в отмененном сиквеле «Гладиатора» Ника Кейва, передает УНН со ссылкой на NME.

Ридли Скотт признался, что хотел, чтобы Рассел Кроу повторно сыграл свою роль в отмененном сиквеле «Гладиатора» Ника Кейва, и Максим «воскрес». В эпопее 2000 года Рассел Кроу изобразил Максимуса, римского генерала, ставшего отважным бойцом Колизея, который умирает в конце фильма.

Ридли Скотт вспомнил PEOPLE:

Мы с Расселом попробовали это около 18 лет назад. У меня был Ник Кейв, который писал сценарий, и я постоянно говорил [Расселу]: «Но ты же мертв». И он сказал: «Я знаю, что я мертв И я хочу вернуться из мертвых