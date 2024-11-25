Рассел Кроу должен был воскреснуть в отмененном сиквеле «Гладиатора» Ника Кейва
Киев • УНН
Ридли Скотт раскрыл детали нереализованного сценария Ника Кейва для «Гладиатора 2», где Максимус должен был воскреснуть через портал. Новый сиквел, снимаемый сейчас, будет иметь другой сюжет с Полом Мескалем в главной роли.
Рассел Кроу должен был повторить свою роль в отмененном сиквеле «Гладиатора» Ника Кейва, передает УНН со ссылкой на NME.
Ридли Скотт признался, что хотел, чтобы Рассел Кроу повторно сыграл свою роль в отмененном сиквеле «Гладиатора» Ника Кейва, и Максим «воскрес». В эпопее 2000 года Рассел Кроу изобразил Максимуса, римского генерала, ставшего отважным бойцом Колизея, который умирает в конце фильма.
Ридли Скотт вспомнил PEOPLE:
Мы с Расселом попробовали это около 18 лет назад. У меня был Ник Кейв, который писал сценарий, и я постоянно говорил [Расселу]: «Но ты же мертв». И он сказал: «Я знаю, что я мертв И я хочу вернуться из мертвых
Как отметил сам Ридли Скотт, одной из идей, как воскресить Максимуса, был «портал». Впрочем, Рассел Кроу возразил эту идею, поскольку это означало бы, что другой актер будет играть воскресшую версию Максимуса.
Согласно отчету BBC за 2018 год, «Гладиатор II» Ника Кейва открывался Максимусом в загробной жизни, где он встречает нескольких павших римских божеств. Они просят, чтобы он убил бога Гефеста, а взамен воссоединился со своей мертвой женой и сыном. В какой-то момент во время своего путешествия Максимус возвращается в мир живых, примерно через два десятилетия после своей смерти.
Ныне, спустя 23 года после выхода оригинала Гладиатор II пошел в другом направлении, в главных ролях Пол Мескаль, Дензел Вашингтон и Педро Паскаль среди прочих. В фильме Мескаль играет Луция, молодого мальчика из фильма 2000 года.
В трехзвездочном обзоре NME описал «Гладиатора II» как «продолжение первого фильма размером с Колизей», добавив, что фанатам «Гладиатора» фильм должен понравиться. Ведь сюжет так же захватывает: бой на мечах, бурные речи, неприятные пошоки, которые получают то, чего заслуживают.
Однако, режиссер фильма Ридли Скотт заявил, что рассматривает еще одно продолжение фильма.
Напомним,
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