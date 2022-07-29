Внезапное наводнение унесло жизни по меньшей мере 15 человек в американском штате Кентукки

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«Наши жители Кентукки, которых мы потеряли, сейчас составляют 15 человек, и ожидается, что количество увеличится более чем вдвое. И оно будет включать несколько детей», — сказал CNN губернатор Энди Бешир.

Детали

Бешир также сообщил, что 23 000 домов и предприятий остались без электричества.

Предупреждения о наводнениях оставались действительными в течение дня для восточной половины штата, а также для северо-востока Теннесси и западной части Западной Виргинии.

Ожидается, что реки по всему региону выйдут с берегов в пятницу и в течение выходных, тогда как риск более опасных внезапных наводнений оставался вероятен в течение дня, сообщает метеорологическая служба.