Внезапное наводнение унесло жизни по меньшей мере 15 человек в американском штате Кентукки
Киев • УНН
КИЕВ. 29 июля. УНН. Внезапное наводнение, вызванное ливнями, унесло жизни по меньшей мере 15 человек в восточном Кентукки США, и ожидается, что число погибших удвоится, заявил в пятницу губернатор штата. Об этом УНН пишет со ссылкой на CNN.
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«Наши жители Кентукки, которых мы потеряли, сейчас составляют 15 человек, и ожидается, что количество увеличится более чем вдвое. И оно будет включать несколько детей», — сказал CNN губернатор Энди Бешир.
Детали
Бешир также сообщил, что 23 000 домов и предприятий остались без электричества.
Предупреждения о наводнениях оставались действительными в течение дня для восточной половины штата, а также для северо-востока Теннесси и западной части Западной Виргинии.
Ожидается, что реки по всему региону выйдут с берегов в пятницу и в течение выходных, тогда как риск более опасных внезапных наводнений оставался вероятен в течение дня, сообщает метеорологическая служба.