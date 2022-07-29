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Раптова повінь забрала життя щонайменше 15 людей в американському штаті Кентуккі

Раптова повінь забрала життя щонайменше 15 людей в американському штаті Кентуккі

Київ • УНН

 • 118748 перегляди

КИЇВ. 29 липня. УНН. Раптова повінь, викликана зливами, забрала життя щонайменше 15 людей у ​​східному Кентуккі США, і очікується, що кількість загиблих подвоїться, заявив у п'ятницю губернатор штату. Про це УНН пише з посиланням на CNN.

Цитата

«Наші мешканці Кентуккі, яких ми втратили, зараз становить 15 людей, і очікується, що кількість збільшиться більш ніж удвічі. І це вона буде включати кількох дітей», — сказав CNN губернатор Енді Бешир.

Деталі

Бешир також повідомив, що 23 000 будинків та підприємств залишилися без електрики.

Попередження про повені залишалися чинними протягом дня для східної половини штату, а також для північного сходу Теннессі та західної частини Західної Вірджинії.

Очікується, що річки по всьому регіону вийдуть з берегів у п'ятницю і протягом вихідних, тоді як ризик небезпечніших раптових повеней залишався ймовірним протягом дня, повідомляє метеорологічна служба.

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