Утро пятницы: в Киеве осложнения движения транспорта

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Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
3 марта, 21:00 • 69840 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
3 марта, 20:50 • 92496 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

Эксклюзив
"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
3 марта, 15:41 • 114546 просмотра

"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство
3 марта, 11:09 • 149701 просмотра

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

Эксклюзив
Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
3 марта, 07:14 • 198252 просмотра

Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей
3 марта, 04:20 • 194663 просмотра

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм
2 марта, 18:35 • 281717 просмотра

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить
2 марта, 18:15 • 331514 просмотра

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне
2 марта, 17:53 • 157974 просмотра

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне

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Утро пятницы: в Киеве осложнения движения транспорта

Утро пятницы: в Киеве осложнения движения транспорта

Киев  •  УНН

 • 15025 просмотра

КИЕВ. 11 декабря. УНН. В столице по состоянию на 8:10 заметно значительное затруднение движения транспорта на фоне непогоды. Об этом свидетельствуют данные онлайн-сервиса Google Maps, передает УНН.

Так, пробки образовались на проспекте Победы, улице Елены Телиги, проспектах Степана Бандеры, Валерия Лобановского, на улицах Жилянской, Николая Голего, Генерала Тупикова и на Индустриальном переулке.

Кроме того, было затруднено движение по улицам Набережное шоссе, Павла Скоропадского, Кирилловской, Юрия Ильенко и на бульваре Тараса Шевченко.

На левом берегу движение было затруднено на Броварском проспекте, проспекте Юрия Гагарина, проспектах Освободителей, Петра Григоренко, Бажана и на Дарницком шоссе.

Движение на мостах - Дарницком, Патона - затруднено в направлении правого берега. На Южном мосту, Северном мосту, мосту Метро заметно незначительное затруднение движения в направлении правого берега.

Напомним, на 11 декабря 2020 года официальный курс гривны установлен на уровне 28,07 грн/долл.

Украинские Национальные Новости

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