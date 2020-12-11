Утро пятницы: в Киеве осложнения движения транспорта
Киев • УНН
КИЕВ. 11 декабря. УНН. В столице по состоянию на 8:10 заметно значительное затруднение движения транспорта на фоне непогоды. Об этом свидетельствуют данные онлайн-сервиса Google Maps, передает УНН.
Так, пробки образовались на проспекте Победы, улице Елены Телиги, проспектах Степана Бандеры, Валерия Лобановского, на улицах Жилянской, Николая Голего, Генерала Тупикова и на Индустриальном переулке.
Кроме того, было затруднено движение по улицам Набережное шоссе, Павла Скоропадского, Кирилловской, Юрия Ильенко и на бульваре Тараса Шевченко.
На левом берегу движение было затруднено на Броварском проспекте, проспекте Юрия Гагарина, проспектах Освободителей, Петра Григоренко, Бажана и на Дарницком шоссе.
Движение на мостах - Дарницком, Патона - затруднено в направлении правого берега. На Южном мосту, Северном мосту, мосту Метро заметно незначительное затруднение движения в направлении правого берега.
Напомним, на 11 декабря 2020 года официальный курс гривны установлен на уровне 28,07 грн/долл.